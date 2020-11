Confinamiento, no necesario: AMLO; alerta en 7 estados: López-Gatell

Pese a que el presidente Andrés Manuel López Obrador aseguró este miércoles que no es necesario que México adopte nuevas medidas de confinamiento ante el repunte de casos de covid-19 registrados en distintas partes del país, el subsecretario de Promoción y Prevención de la Salud, Hugo-López Gatell, aseguró que la alerta de rebrote se mantiene en siete estados de la república.

"Nosotros no estamos en una situación de emergencia para tomar medidas de confinamiento: regresar a cerrar establecimientos comerciales. No, no es necesario", aseguró AMLO durante la conferencia matutina de este 4 de noviembre, destacó Azucena Uresti en su noticiario para Milenio Diario.

Por su parte, el funcionario de la Secretaría de Salud, aseguró que los estados que se mantienen en alerta a causa del coronavirus Sars-CoV2 son Coahuila, Durango, Zacatecas, Ciudad de México, Querétaro, Nuevo león, Chihuahua, al registrar un alza en el número de hospitalizaciones a causa de la covid-19.

En el caso particular de Chihuahua, durante la última semana los casos se dispararon 120%, por lo que se reporta poca o nula disponibilidad de camas en hospitales. A lo que se suma la falta de insumos y personal médico.

El pasado martes, en cerca de hora y media, en el Panteón San Rafael se registraron 16 funerales; mientras los tianguis y bazares navideños operan con normalidad.

Este miércoles, en todo el territorio nacional se reportaron 635 fallecimientos y 5 mil 225 casos confirmados de covid-19 más que ayer.

El director General de Epidemiología informó que hasta ahora hay un total de 93 mil 228 muertes por coronavirus. Además, hay 15 mil 408 decesos sospechosos, por lo que si se suman, México podría tener ya 108 mil 636 fallecimientos.