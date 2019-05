Confía AMLO que reforma educativa sea avalada en periodo extraordinario

REDACCIÓN 01/05/2019 08:44 a.m.

El tema de la reforma educativa todavía no está decidido, se repondrá el proceso legislativo, afirmó esta mañana el presidente Andrés Manuel López Obrador, al confiar en que se definirá en un periodo extraordinario de sesiones que se lleve a cabo lo más pronto posible.

Puedes leer: Los claroscuros de la nueva reforma educativa

Tras mencionar que la reforma no fue avala ayer en el Senado, sólo por un voto, señaló que es muy difícil que cambien de opinión los conservadores que están en contra, aunque no descartó que haya "un milagro", aunado a que asistan los legisladores que no estuvieron presentes y se logre un acuerdo.

"Todavía no se acaba este asunto, está un proceso legislativo, no se alcanzó la mayoría en el Senado, faltó un voto porque los senadores de un partido conservador votaron en bloque en contra, en bloque, un partido conservador se opuso y faltaron dos o tres senadores del movimiento liberal que no asistieron o se fueron", respondió.

López Obrador indicó que en tanto se cancela la reforma educativa actual y se aprueba la nueva, estará vigente el memorándum que envió en días pasados a los secretarios de Gobernación, Educación y Hacienda, con sus características específicas, para dejar sin efecto la normativa.

LEA TAMBIEN Reforma Educativa se queda a un voto de aprobarse; regresa a Diputados Con 81 votos a favor, 39 en contra y dos abstenciones, el dictamen será devuelto a la Cámara de Diputados para una nueva discusión

LEA TAMBIEN Destaca SEP diferencia de nueva reforma educativa con la de 2013 El secretario de Educación Pública rechaza que se haya legislado en función de la CNTE y rechazó que se vaya a permitir venta de plazas

kach