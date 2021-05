Condena INE asesinatos y violencia contra candidatos

A diez días de la jornada electoral consejeros electorales condenaron el asesinato de la candidata de Movimiento Ciudadano en Guanajuato, Alma Barragán y de aspirantes que en últimas semanas han sido víctimas de la violencia. Se manifestaron contra estas acciones que vulneran los derechos políticos electorales de mujeres a cargos de elección popular y guardaron un minuto de silencio por todos ellos.

"La violencia es la negación de la democracia misma", afirmó el consejero presidente Lorenzo Córdova. "Hago un llamado a las autoridades municipales, locales y federales a realizar todas las acciones de gobernabilidad y seguridad que garanticen las elecciones de forma libre y pacífica. Y llamó a la investigación de todos y cada uno de los casos ocurridos.

"Estos crímenes son mucho más que una cifra, eran personas que apostaron por la vía electoral en sentido contrario a la puesta del crimen organizado. Buscaban dirimir las diferencias de la política por la vía electoral que es la vía pacífica y civilizada que México construyó en las últimas décadas", dijo.

Llamó a los mexicanos a ejercer su derecho al voto como una forma masiva de rechazo a la violencia y refrendo con la democracia. Y a los partidos pidió unidad... son momentos de altitud de mira, de mentalidad de Estado y una condena enérgica de todos frente a este fenómeno".

La consejera Claudia Zavala afirmó que las mujeres dentro y fuera de la política, tienen derecho a una vida libre de violencia. Mientras que la consejera Daniel Ravel exhortó a las autoridades a garantizar la seguridad de las y los candidatos. Diferenció que, si bien algunos casos son propios de la violencia política general, no puede dejar de diferenciarse de aquellos específicos contra las mujeres.

El consejero Ciro Murayama afirmó que cada agresión durante las campañas electorales, independientemente del partido político, es una agresión que afecta los derechos políticos en general.

"Una mujer fallecida daña también a los hombres. Y un candidato asesinado también compromete los derechos y libertades de las mujeres. Aquí no puede haber gradualidad al evaluar un asesinato político porque todo es igual de condenable", aseguró.

Llamó a todos los actores políticos a mantener "unidad política democrática". Y exhortó a hacer una condena unánime asesinatos, atentados, secuestros e intentos para amedrentar a las y los aspirantes a un cargo público, con independencia del partido que los postule.

Representantes de partidos políticos rechazaron la violencia e hicieron un llamado a los cuerpos de seguridad local y federal para garantizar la seguridad de las y los candidatos en los últimos diez días de las elecciones.

El diputado Alejandro Viedma de Morena defendió el trabajo en materia de seguridad del gobierno federal.

EL AUMENTO DE LA VIOLENCIA POLÍTICA DE GÉNERO

En este contexto el INE presentó la actualización del informe de quejas y denuncias recibidas en materia de violencia política contra las mujeres en razón de género.

La Silla Rota informó hace unos días que hasta abril el número de quejas fue 73; sin embargo, al corte del 18 de mayo aumentó a 108, es decir, 35 nuevas quejas por lo que se estimó, recibió una nueva queja diaria. Por esta razón las solicitudes de medidas cautelares se duplicaron.

"Entre marzo y mayo se duplicaron las quejas, el período de campaña sí ha generado un incremento considerable las denuncias de violencia política contra las mujeres en razón de género", afirmó el consejero Ciro Murayama.

Dijo que en su mayoría las denunciantes que corresponden al ámbito federal son militantes de partido, candidatas a diputadas federales y a gubernaturas. Mientras que el resto de los casos, 80 por ciento, corresponde a denuncias locales y dentro de los partidos políticos.

"Aunque no nos pertenecen estos casos les damos seguimiento. Tenemos 21 casos remitidos a partidos y en 6 de ellos no hemos recibido respuesta de qué atención se dio. Son 2 casos de Morena, 1 del PAN, 2 de Movimiento Ciudadano y 1 del PRI. Hay 6 casos en los que los partidos desecharon las quejas porque no se atendió la prevención. Sin prejuzgar en su vida interna, llama la atención que mujeres que denuncian a su partido no les dé seguimiento".

De las 108 quejas 35 casos sí son competencia del INE. Precisó que 7 fueron enviados a la Sala Regional Especializada (tres ya se resolvieron y cuatro están pendientes de Sentencia). En uno se dictó un acuerdo de improcedencia. Se desecharon 3; otros 3 se tuvieron por no presentados, en 1 no se recibió consentimiento de la víctima, 1 está en prevención y 17 en diligencias de investigación.

La consejera Carla Humphrey precisó que el INE sólo investiga los casos y remite la información a la Sala Regional Especializada que es quien sanciona "porque hay una confusión al pensar que el INE es quien sanciona estas quejas".

La consejera Dania Ravel reiteró que este tipo de violencia no debe ser tolerada en ningún contexto. Hizo hincapié en la reacción de los partidos políticos dentro de sus propios institutos; "es preocupante que no se atiendan con celeridad", dijo.

"Estamos en contra de la violencia en las campañas electorales, porque este tipo de violencia manda un mensaje a las mujeres jóvenes para que no participen en el espacio público porque sí participan les puede ocurrir exactamente lo mismo", consideró.

El representante del PRD, Ángel Ávila, señaló que el mandatario no entiende que ya no es un candidato político. Aseguró que su partido interpuso 11 quejas contra la intervención " grosera" del presidente en el proceso electoral. Reiteró que el mandatario es el jefe de campaña de su partido.

"No respeta el piso parejo, interviene en las elecciones de manera selectiva cuando ataca al candidato de la coalición PRI-PRD en Nuevo León por la entrega de tarjetas pero no dice ni pío sobre las tarjetas de Víctor Hugo Romo o el candidato a gobernador en San Luis Potosí del partido Verde".