Condena de juez a Proceso por reportaje de Salinas Pliego es censura previa: Artículo 19

La resolución emitida el 3 de septiembre por el juez sexagésimo segundo en materia civil de la Ciudad de México de prohibir a la revista Proceso publicar información sobre una demanda de daño moral que el empresario y presidente de Banco Azteca, Ricardo Salinas Pliego interpuso contra el semanario, es desmedida.

Así lo consideró la organización de defensa de la libertad de expresión, Artículo 19, que además consideró que se trata de un caso de censura previa, por la demanda entablada por Salinas Pliego, luego de que proceso publicó en julio pasado el reportaje `Pemex-Fertinal, el gran fraude de Salinas Pliego`.

“Artículo 19 rechaza esta decisión por considerarla censura previa según los estándares internacionales aplicables”.

La organización recordó que Pemex es la empresa más importante para el Estado y que la compra de Fertinal involucraría el uso de recursos del erario.

Asimismo que debido a la conocida capacidad económica de Salinas Pliego, sus actos pueden tener impacto en la sociedad.

“Ambas consideraciones hacen que los hechos reportados por la Revista Proceso sean de interés público, por lo que la determinación de abstenerse de publicar información del juicio en contra del medio de comunicación priva a la ciudadanía de su derecho a conocer sobre los asuntos que podrían afectarle de alguna forma”, consideró Artículo 19.

LOS ANTECEDENTES

Como parte de la supuesta “campaña de desprestigio” a la que alude el empresario, la revista publicó en julio de 2019 el reportaje mencionado, el cual daba cuenta de las irregularidades con la compraventa a sobreprecio de Grupo Fertinal por parte de Pemex, contrato en el que estuvo relacionado Banco Azteca como entidad fiduciaria y en dónde presuntamente Ricardo Salinas Pliego habría tenido injerencia, hechos ocurridos durante la administración del expresidente Enrique Peña Nieto.

El 3 de septiembre de 2019, el Juez Sexagésimo Segundo en materia civil de la Ciudad de México prohibió a la revista Proceso publicar información sobre una demanda de daño moral que Salinas Pliego entabló recientemente en contra de dicho medio.

El 21 de octubre Proceso publicó la nota Caso Pemex-Fertinal: Ricardo Salinas y Banco Azteca demandan Proceso por daño moral, en la cual dio a conocer que el presidente de Grupo Salinas y el Banco Azteca habían demandado por supuesto daño moral a dos integrantes del equipo directivo de la revista, a un reportero, y al propio semanario en su carácter de persona moral.

El empresario argumentó que la revista inició una campaña de desprestigio en contra de “la imagen, sentimientos, afectos, decoro, reputación y honor” de este y de la Institución de Banca Múltiple Banco Azteca.

En la demanda por daño moral, Salinas Pliego le solicitó al juez entre otras cosas, que declare que los demandados incurrieron en conductas ilícitas, lesionando los derechos de Salinas y de Banco Azteca.

Además, exigió que declare que las conductas de la revista y sus periodistas son constitutivas de actos ilícitos incluso considerados como “delitos”.

No contento con esto, el empresario también pidió que la eventual sentencia condenatoria se publique en el semanario ‘Proceso’, al tiempo de pedir que se pague una indemnización económica y que ordene a la revista abstenerse de publicar o divulgar a futuro información falsa en agravio del empresario.

El Juez Sexagésimo Segundo en Materia Civil de la Ciudad de México, determinó de manera inicial, prevenir a las partes para que se abstengan de divulgar información del juicio entablado por el empresario y por Banco Azteca en contra de los periodistas y el medio de comunicación, bajo el argumento de que la información del mismo se encuentra protegida por el secreto bancario y fiduciario de Banco Azteca.

Esta decisión fue impugnada por la revista Proceso y, a pesar de ser inconstitucional, el juzgado decidió desechar.

“En la práctica, con esta resolución, el Juez está condenando a la Revista Proceso a no poder informar y negando a su vez la emisión de opiniones por parte de la ciudadanía sobre estos hechos de alto interés público, toda vez que los mismos pudieran ser constitutivos de actos ilícitos entre autoridades y diversas empresas con un potencial impacto negativo sobre la economía del país”, consideró Artículo 19.

La determinación hecha por el Juez Sexagésimo Segundo, también `prohíbe a todas las personas que puedan tener acceso` al expediente o al contenido de la demanda y el desarrollo del proceso, a abstenerse de usar o divulgar la información relacionada con el juicio, `lo cual representa indudablemente un mensaje intimidatorio y una medida desproporcionada para aquellos medios de comunicación o los propios demandados que traten de informar a la sociedad u opinar de los hechos que acontecen en torno a este proceso y los actos de los cuales deriva`.

RESOLUCIÓN VA CONTRA DERECHOS HUMANOS

Artículo 19 recordó al Juez Sexagésimo Segundo en materia Civil del Poder Judicial de la Ciudad de México que la Convención Americana Sobre los Derechos Humanos en su artículo 13.2 prohíbe expresamente la censura previa.

Por su parte la propia Corte Interamericana de Derechos Humanos estableció en el caso “La última tentación de Cristo vs Chile” que “[..] Cuando el poder judicial prohíbe preventivamente” la circulación de ideas porque podrían dañar la honra de determinadas personas, incurre en un acto flagrante de censura. Cualquier opinión que daña la honra de una persona no constituye un ejercicio ilegítimo de la libertad de expresión. […] En democracia no puede existir censura previa ya que un sistema democrático supone una sociedad abierta con libre intercambio de opiniones, argumentos e informaciones; […]”.

“De acuerdo con lo anterior, es claro que la medida del Juez de no publicar ningún tipo de información relacionada con el proceso, representa un límite injustificado al derecho a la libre expresión de la revista, los medios de comunicación y al derecho a la información de las personas interesadas en conocer el desarrollo del juicio en contra de la revista Proceso”.

Artículo 19 mostró su preocupación por la creciente tendencia de recurrir al hostigamiento judicial por la vía civil en contra de medios de comunicación, periodistas e incluso activistas, pues en fechas recientes periodistas como Sergio Aguayo, Humberto Padgett o el activista Roberto Saucedo en Guanajuato, han sido demandados por la vía civil, y, en todos los casos, se establecen pretensiones de indemnizaciones millonarias en su contra.

“Estos casos son ejemplo de cómo los hostigamientos judiciales iniciados por personajes con proyección pública, funcionarios, empresarios o políticos, han encontrado en este tipo de acciones una forma efectiva de acallar las voces críticas. “Los procesos judiciales iniciados por daño moral, se caracterizan por tardar años hasta su culminación a un alto costo para el periodista o medio demandado. Por este motivo estos actos inhiben la publicación de información de personas con poder político o económico, ante la latente posibilidad de ser objeto de hostigamiento judicial”.

Por lo anterior Artículo 19 hizo un llamado al Poder Judicial de la Ciudad de México, particularmente a su Presidente Magistrado Rafael Guerra Álvarez a garantizar que la decisión que se tome en torno a la demanda en contra del semanario sea estudiada con una perspectiva de derechos humanos, particularmente los relacionados con la libre expresión y el derecho a la información.

“De la misma forma, debe garantizar el Poder Judicial de la Ciudad de México no establecer determinaciones que generen censura previa o indirecta, pues es incuestionable que la determinación del Juez Sexagésimo Segundo en Materia Civil de la Ciudad de México contiene elementos que son contrarios a la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y a los Tratados Internacionales”.

JGM