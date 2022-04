Concluye conteo de revocación; 91.8% votó por que AMLO siga

El conteo de votos de la consulta de revocación de mandato concluyó con 16.5 millones de votos, de los cuales 15.1 millones fueron por que siga en el cargo el presidente de la República y 1.06 millones de votos para que se le revoque; además 280 mil sufragios fueron nulos, de acuerdo con datos oficiales del INE.

Los votos de respaldo al presidente Andrés Manuel López Obrador representan el 91.8% contra el 6.4% que optaron por la revocación. La representación del número de votantes fue del 17.7% del total del padrón, por lo que no alcanzó el requisito de participación ciudadana para que el ejercicio de consulta fuera vinculatorio en sus resultados.

De acuerdo con un tuit del consejero Ciro Murayama, en el total de firmas para aprobar la consulta revocatoria se acumularon 11.1 millones, por lo que con el 16.5 millones de votos se confirma la hipótesis de que cada firmante "no logró convencer siquiera a otra persona de votar (habría habido el doble de votos que de firmas).

"FALSO QUE EL INE BOICOTEÓ LA REVOCACIÓN", REVIRA LORENZO CÓRDOVA A MORENISTAS

El Instituto Nacional Electoral celebró que la revocación de mandato se haya realizado con éxito. "Resultó más complejo para nuestro personal, a pesar de las mentiras y trampas podemos celebrar que la democracia se ha recreado", afirmó el consejero presidente, Lorenzo Córdova.

El también académico de la UNAM también negó que, por haber menor número de casillas, hubo menos participación. "¿Vamos a caer en la falacia de decir que si hubiera habido más casillas hubiera habido más participación? Pues no porque en donde tuvimos las casillas votamos quienes quisimos votar; y quienes no quisieron votar, no votaron. Es un derecho y hay que respetar porque a lo mejor la revocación no les interesó a todos los ciudadanos", dijo.

Agregó que, de haber recibido más dinero para la instalación de las más de 160 mil casillas, el resultado hubiera sido el mismo. Afirmó que la falta de cumplimiento de otros órganos como la Cámara de Diputados y la presidencia de la República implicaron que con menos dinero el personal tuvo que abarcar más zonas geográficas. Córdova aseguró que por la organización del proceso "el INE está satisfecho de la revocación de mandato y yo estoy contento".

El consejero Ciro Murayama subrayó que hubo una participación de 19.72% de la lista nominal, con datos al corte de este mediodía. Y aseguro que los resultados finales no serán muy diferentes de los conteos rápidos difundidos anoche.

Señalaron que, en el caso particular de Tabasco, hubo casillas suficientes cerca del pueblo del titular del Ejecutivo; y que allí 6 de cada 10 ciudadanos votó. También destacaron que en distrito rurales como Villaflores o Bochil en Chiapas participó más de 40 y 50 por ciento de la población.

"Quién quiso votar, votó. Es una falacia decir que mucha gente no votó por la distancia. En la Ciudad de México voto un 19% de la población. Ya sé que hay quien dice que aquí en la Ciudad de México escondimos las casillas; lamento que funcionarios públicos de la CDMX no saben dónde están las escuelas que albergaron el 80% de las casillas en la ciudad", precisó Córdova.

La consejera Adriana Favela destacó que el porcentaje de participación fue mayor al de la consulta de Juicio Político a expresidentes donde hubo una participación del 7 por ciento, mientras que esta vez fue el triple.

Los consejeros adelantaron que en el reporte que enviarán al Tribunal Electoral incluirá una relatoría detallada del proceso "y todo lo que ocurrió en el camino porque es importante que magistrados y magistradas puedan realizar un pronunciamiento integral y en su momento determinen la validez de este proceso", señaló la consejera Dania Ravel.

Respecto a una probable nueva reforma electoral, Córdova señaló que en su momento emitirá una o una opinión en función de la información que llegue al Congreso. Mientras que los demás consejeros consideraron que la propuesta no debe ser resultado de emociones sino de planteamientos con argumentos.

El consejero Ucc Kib Espadas aseguró que quienes acusan a los consejeros de participar en fraudes electorales debe probarlo, "igual sobre las acusaciones que hay de corrupción sobre los 11 que aquí estamos".

Las autoridades electorales claramente han sido rebasadas por el deseo de la gente de vivir en una auténtica democracia, por ello, es tiempo de una #ReformaElectoral

El presidente nacional de Morena, Mario Delgado Carrillo, señaló que la participación ejemplar de la ciudadanía en dicho ejercicio marca la pauta para que se lleve a cabo una Reforma Electoral que permita a los mexicanos vivir en una auténtica democracia.

"No se trata de un embate contra el Instituto Nacional Electoral (INE), estamos hablando de una Reforma Electoral para que las instituciones se adecúen a la realidad, pues actualmente tenemos a unas autoridades electorales que claramente han sido rebasadas por el deseo de la gente de vivir en una auténtica democracia", puntualizó.