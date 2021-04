Conceden primera suspensión definitiva contra padrón de telefonía móvil

El juez Juan Pablo Gómez Fierro otorgó la primera suspensión contra el Padrón Nacional de Usuarios de Telefonía Móvil (PANAUT) que protege a un usuario de telefonía para que no entregue sus datos personales y biométricos ni sea cancelada su línea telefónica hasta que el juez no resuelva el amparo.

Puedes leer: Presidencia impugna amparo vs padrón biométrico; otro juez niega demandas

Gómez Fierro, titular del Juzgado Segundo de Distrito en materia Administrativa especializado en Competencia Económica, Radiodifusión y Telecomunicaciones, la medida se concede para el efecto de que no se aplique al quejoso la obligación de registrar su línea telefónica en el PANAUT.

El fallo del juez aún puede ser impugnado ante un Tribunal Colegiado, y en su caso, los magistrados también podrían solicitar la intervención de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) para que se pronunciara sobre el asunto, en su calidad de tribunal constitucional.

El juez Gómez Fierro indicó que el PANAUT no disminuirá en automático la comisión de delitos ya que su objetivo no está relacionado con un beneficio directo e inmediato a la sociedad: "Por sí mismo el PANAUT no tiene como finalidad constituir un beneficio directo e inmediato para la colectividad, es decir, la implementación de dicho padrón no traerá como consecuencia inmediata, directa y necesaria, la disminución de la incidencia delictiva".

Se espera que en las próximas horas, el juez determinará si concede o no más suspensiones definitivas a usuarios de telefonía móvil.





kach