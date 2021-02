Conago busca fortalecer plan de vacunación; va por compras complementarias

La presidenta de la Conferencia Nacional de Gobernadores, Claudia Pavlovich, planteó durante la reunión con Secretaría de Gobernación y autoridades de salud que fortalecerán la estrategia de vacunación contra el covid con la compra complementaria de vacunas.

Sin abundar en detalles de cómo y dónde adquirirlas, la también gobernadora de Sonora dijo que esto permitirá incrementar el número de adultos mayores y personal de salud se encuentre o no, en primera línea de atención covid, además de otros sectores.

El extitular de la Conago, Juan Manuel Carreras, señaló que en los últimos días han tenido buenos resultados con la vacunación de adultos mayores, en acato al plan de vacunación federal.

El secretario de Salud, Jorge Alcocer, informó a los mandatarios estatales que a nivel nacional se restableció el uso de vacunas Pfizer y "a esta se suman otros biológicos que nos permitirán avanzar en el objetivo de aminorar la pandemia por la covid-19". El subsecretario López-Gatell detalló que las vacunas con mayor grado de eficacia (Pfizer- BioNTech, AstraZeneca y Sputnik V) se destinarán a adultas mayores y personal de salud, principalmente.

"Para la población económicamente activa de menos de 45 años, desde el punto de vista técnico, sería más recomendable usar biológicos con eficacia de entre 50 y 60 por ciento: vacunas de CanSino, Sinovac y Janssen", dijo Gatell según informó el boletín de Segob.

"NO ESTÁ POLITIZADA"

La Secretaria de Gobernación, Olga Sánchez Cordero, afirmó a los gobernadores integrantes de la Conago que la campaña federal de vacunación contra el covid-19 no está politizada. "La estrategia de vacunación no se politiza y no se presta a ningún otro interés que no sea el bienestar de las personas quienes viven en nuestro país", dijo en su participación al inicio de la reunión. "No prestamos atención a las voces que buscan la polarización y la división de la ciudadanía, somos enfáticos al respecto".

Esta semana la estrategia de vacunación enfocada a adultos mayores recibió diversas críticas después de que usuarios de redes sociales denunciaran que a éstos se les solicitó copia de su credencial de elector además se les obligó a permitir fotografiarse, como trámite previo y posterior al recibir la vacuna covid.

El tema cobró tal magnitud que el Instituto Nacional Electoral informó que los usuarios a la vacuna no estaban obligados a entregar una copia de su credencial de elector; mientras que el Partido Acción Nacional presentó una queja al respecto.

Sánchez Cordero sólo permaneció al inicio de la reunión, pero reiteró que la vacunación se realiza "de manera ética y responsable... y no se presta a ningún otro interés que no sea el bienestar de las personas que viven en nuestro país". Y exhortó a los gobernadores a reforzar sus políticas estatales en materia de salud para tener un mayor control de la pandemia en los próximos meses de vacunación.

Sin embargo, en sus cuentas de Twitter ni la Conago ni los gobernadores presentes han informado hasta este momento, si ese tema se abordó en la reunión que sostuvieron hoy con el secretario de Salud, Jorge Alcocer; así como el titular del Insabi, Juan Ferrer.

En general los tweets que ellos han emitido se refieren a que durante esta reunión se revisaron los avances de la estrategia conjunta de vacunación con el Gobierno Federal.

Participo nuevamente en la sesión de trabajo de la Comisión de Salud de @CONAGO_oficial en la que también se encuentran la jefa de gobierno, la gobernadora y los gobernadores del país; por parte del @GobiernoMX encabezan la Sria. @M_OlgaSCordero y el Srio. Jorge Alcocer Varela. pic.twitter.com/BH4W6BY5qf — HectorAstudillo (@HectorAstudillo) February 18, 2021

El gobernador de Veracruz, el morenista Cuitláhuac García, fue el único que abundó en su cuenta de Facebook detalles de la reunión. Relato que se les informó que la distribución de las vacunas a nivel nacional depende de la cantidad que llegue de éstas a México. Y reiteró que las fases de vacunación, por ahora, son dos: una para el personal de salud en primera línea y la segunda dirigida a adultos mayores.