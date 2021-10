Conacyt reconoce que presentó denuncia contra científicos; niega persecución

El Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología (Conacyt) trató de calmar las aguas con la comunidad científica, al señalar que el proceso que hay en la Fiscalía General de la República no es contra 31 científicos en su calidad de investigadores, sino de ex funcionarios públicos y aunque reconoció que presentó la denuncia, indicó que no señaló directamente a alguien.

A tres semanas de que comenzó la controversia por este tema, el Conacyt, que dirige María Elena Álvarez-Buylla, emitió una postura sobre el caso de los 31 científicos que son investigados por la FGR, acusados de presunta delincuencia organizada.

En un video indicó que "el Conacyt no persigue científicos" y añadió que el proceso comenzó porque encontró presuntas irregularidades en los expedientes de las asignaciones de dinero al Foro Consultivo Científico y Tecnológico A.C.



"Además de financiar proyectos de investigación y comunicación, el Conacyt solventaba gastos onerosos del Foro Consultivo Científico y Tecnológico A.C. de aproximadamente 3 millones de pesos mensuales. Además de otros proyectos canalizados a través de asignaciones directas", se indicó en el video.

Señaló que la Unidad de Asuntos Jurídicos comenzó el procedimiento correspondiente y que "en 2019 el Conacyt entregó la evidencia del posible mal uso de recursos y hasta ahí llegó su actuación, sin denunciar personas en particular, nótese, sin señalar nombres ni sugerir delitos.

"El proceso jurídico a que dio lugar no está dirigido a científicos en su calidad de científicos, se trata, es necesario insistir, de ex funcionarios públicos y de miembros del Foro Consultivo Científico y Tecnológico A.C. que manejaban recursos del erario", destacó en el video.

Asimismo, añadió que el Conacyt no es Ministerio Público ni juez, por lo que a partir de que entregó la información, el caso quedó en manos de las instancias de fiscalización.

Esta postura del Conacyt se da luego de que el pasado 23 de septiembre Álvarez-Buylla se deslindó del proceso en contra de los 31 científicos: "No sé de qué me hablas. Yo no vine a acompañar el primer gobierno de la Cuarta Transformación a acusar absolutamente a nadie".

Asimismo, las declaraciones del Conacyt parecen ser en respuesta a las muestras de apoyo que han manifestado los miembros de la comunidad científica a los 6 ex miembros del Foro Consultivo y 25 ex funcionarios del Conacyt que son investigados por la FGR.

En diversas cartas y comunicados, científicos que han sido galardonados con el Premios Nacionales de Artes y Ciencias, académicos de la UNAM y de la UAM y hasta de universidades en el extranjero han expresado su preocupación y exigido que cese la persecución en contra de los científicos.