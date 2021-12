Conacyt quiere un diálogo a modo, dicen estudiantes del CIDE

La reunión de este viernes en el Centro de Investigación y Docencia Económicas (CIDE) está en vilo, ya que los alumnos denunciaron que el Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología quiere hacer todo a su modo, pues pide que liberen las instalaciones antes de que se establezca una mesa de diálogo. Por su parte, la directora del Conacyt, María Elena Álvarez-Buylla, publicó una carta en la que se compromete a que no habrá represalias de ningún tipo contra los estudiantes.

"Reiteramos nuestro compromiso con la defensa de la educación pública, la libertad de pensamiento y la pluralidad en las universidades, por lo que el frente estudiantil se mantendrá en pie de lucha mientras las autoridades del Conacyt opten por deslegitimarnos e ignorarnos en vez de atender nuestras demandas legítimas", enfatizó la comunidad del CIDE.

El encuentro estaba planeado originalmente para hoy a las 16:00 horas; sin embargo, anoche el Conacyt indicó a través de sus redes sociales que se acordó con los alumnos que se pospondría para el viernes.

La comunidad estudiantil del CIDE informó a través de un comunicado que no fue de común acuerdo, sino que las autoridades del Conacyt lo decidieron así. Explicaron que un grupo de representantes de alumnos fueron convocados por la directora del Conacyt, María Elena Álvarez-Buylla, a una reunión en las instalaciones del Instituto Mora, pero al no llegar a un convenio, el Consejo determinó posponer el encuentro.

Los estudiantes señalaron que debido a la postura poco flexible del Conacyt para atender sus demandas, la reunión de mañana está en vilo, pues todavía no la reconocen como pactada.

"Acordamos que la mesa de diálogo del próximo viernes se realizaría únicamente si después de expresarle a la comunidad la postura inflexible del Conacyt, la comunidad estaba de acuerdo con las condiciones. En este sentido, aclaramos que aún no reconocemos pactada la mesa de diálogo, en vista de que en este momento no cumple con las condiciones mínimas de diálogo efectivo que permita conciliar", explicaron los alumnos.

Denunciaron que el Conacyt quiere un diálogo a modo, pues no tomaron en cuenta la carta de no represalias que ellos querían que firmara Álvarez-Buylla y redactaron una propia versión, hecho que cuestionaron porque no respeta lo que se acordó previamente ni reconoce las necesidades de la comunidad.

El Conacyt difundió la carta compromiso firmada por Álvarez-Buylla, en la que se indica que "en congruencia con los principios y valores democráticos y en defensa irrestricta de los derechos humanos, de las libertades de expresión, de manifestación y de reunión, como titular del Conacyt, expreso la voluntad y compromiso de no promover acción alguna que conduzca a sanciones legales, administrativas o académicas, ni ningún otro tipo de represalia en contra de las y los estudiantes del CIDE que, en semanas anteriores, hayan ejercido su derecho a la protesta y permanecido en las instalaciones".

Álvarez-Buylla destacó también en la carta la disposición del Conacyt para promover y acompañar el proceso de diálogo entre los alumnos y las nuevas autoridades del CIDE, esto a pesar de que los alumnos exigen la destitución del nuevo director General, José Antonio Romero Tellaeche.

Respecto al diálogo del viernes, los alumnos también denunciaron que las autoridades del Conacyt les exigieron que el diálogo sea dentro de las instalaciones del CIDE en Santa Fe y que éstas sean entregadas antes de la reunión, a lo que los alumnos respondieron que la comunidad "únicamente entregaría las instalaciones después de una mesa de negociación fructífera y horizontal para ambas partes".

Criticaron que el Consejo quiere que en la sesión los alumnos sólo tengan un tiempo determinado para hablar, lo que impediría que hubiera diálogo o debate. Además, señalaron que tampoco podrían entrar todos los miembros de la comunidad, ya que el Conacyt pidió que sólo estuvieran presentes algunos representantes y sin la presencia de medios de comunicación.

El CIDE lleva tres semanas en crisis, tras una serie de despidos y la designación de José Antonio Romero Tellaeche como director general. En protesta, los alumnos se encuentran en paro y mantienen tomadas las instalaciones para exigir que sea destituido y que el Conacyt escuche sus demandas.













kach