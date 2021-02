Conacyt “madruga” al Senado y “mata” fideicomisos para ciencia

Mientras la Cámara de Diputados aprobaba el 6 de octubre la eliminación definitiva de 109 fideicomisos de los cuales 65 estaban destinados a la ciencia (equivalentes a 24 mil 957 millones de pesos), la dirección del Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología (Conacyt) informaba a sus investigadores a través de un correo electrónico presentar a la brevedad sus propuestas para redefinir de manera anual los presupuestos de los proyectos a trabajar.

Esto significa que, paralelo a la "aprobación" de este dictamen en la cámara baja así como su aprobación en la Cámara de Senadores, el consejo ya había solicitado a su plantilla de investigadores replantear sus cálculos financieros como si los fideicomisos ya no existieran, aunque el poder legislativo no lo aprobara en aquel momento.

El 2 de octubre pasado, la titular de Conacyt, María Elena Álvarez-Buylla, declaró estar de acuerdo con su eliminación por considerar a tales fideicomisos “fuente de corrupción”. El mail, del cual La Silla Rota tiene copia, llegó así a quienes participaron en la convocatoria ‘Ciencias de Frontera’. Cita textual, señala:

“Estimado y estimada Representante Legal, Responsable Técnico y Responsable Administrativo: Los procesos administrativos operados por Conacyt para formalización y entrega de recursos cambiarán de fideicomisos a programas presupuestarios. Para evitarles retrasos en el desarrollo de los proyectos aprobados en la convocatoria Ciencia de Fronter 2019, les solicitamos que, a más tardar el día 13 de octubre de 2020, capturen en la plataforma su presupuesto ajustado de acuerdo al monto aprobado y a los campos solicitados a su programa de trabajo en español; así como, aseguren que los Convenios de Asignación de Recursos estén revisados, completos y firmados, junto con el envío de los datos de las cuentas bancarias correspondientes, a más tardar el 19 de octubre de 2020.

Cualquier duda favor de contactar al personal de CONACYT que le envía esta comunicación.

Atentamente,

Dra. Luz María del Carmen Calvo Irabien Directora de Ciencia de Frontera”.

UN CENSO DE PROYECTOS

Para saber con exactitud cuántos proyectos científicos se verían afectados o quedarían truncos tras la eliminación de los 65 fideicomisos de ciencia, se realiza ya un censo entre la comunidad científica.

Con estos fideicomisos también se financiaban labores científicas, explica Juan Martínez, investigador del Instituto de Ecología quien realiza estudios de conservación de especies (animales y plantas) tanto en islas como en desiertos.

"En mi caso no tengo un proyecto dentro de un fideicomiso, pero el fideicomiso nos da apoyo a todos los investigadores de la institución. Por ejemplo, las camionetas con que salimos a campo fueron compradas por el fideicomiso, también compramos equipo; y en caso de situaciones de desastre si nuestra sede se ve afectada, con el fideicomiso se repara. Es lo que nos permitió ser resilientes para poder continuar operando, incluso contratando personas", señala. Ahora, frente a la incertidumbre, no sabe qué pasará.

Lo mismo percibe Brenda Valderrama, investigadora del Instituto de Biotecnología en la UNAM en Cuernavaca y presidenta de la Academia de Ciencias en Morelos. En entrevista con La Silla Rota afirma "sí, hay incertidumbre en la comunidad científica y eso nos detiene un poco porque hasta el momento vemos tres grandes tipos de afectaciones". Y enlista: uno, los proyectos de ciencia que entraron en una convocatoria abierta, pero no se notificaron los resultados desde el inicio de la pandemia; dos, proyectos que fueron aceptados, pero que no han recibido los recursos o se están cancelando. Y tres, aquellos que ingresaron a convocatorias multianuales en el entendido de que sus recursos estarían garantizados por un fideicomiso; pero que ahora les avisan que ya no será así porque estarán sujetos a recursos anuales. “En el primer grupo se encuentra la convocatoria Sagarpa-Conacyt del 2018; en el segundo las convocatorias del Fondo de Cooperación Internacional en Ciencia y Tecnología del Conacyt (FONCICYT) para proyectos internacionales; y en este tercero, la convocatoria de fronteras”, agregó. A éstos últimos se refiere el mail en cuestión. "No les cancelaron, sólo les pidieron replantear sus proyectos por base anual".

Esto significa que si un proyecto de tres años fue registrado con un presupuesto de tres mdp mismos que se entregaban divididos (conforme avanzaba la investigación por evaluaciones intermedias), ahora deberá realizarse por avances anuales. Dado que el gobierno federal ni la Secretaría de Hacienda han precisado en los detalles de estos nuevos “programas presupuestarios”, uno podría interpretar que después de que los científicos entreguen sus previsiones anuales, el gobierno sumará todos y precisará la cantidad global que esto significaría; y Hacienda tendrá la última para determinar si se etiqueta esa cantidad u otra.

-La constitución de los fideicomisos era la columna vertebral de la investigación científica en México, era lo que le daba certeza y continuidad, permitía hacer inversiones trans anuales y transexenales. Sin los fideicomisos de ciencia pierdes estructura del sistema nacional de investigación, y todo lo demás corre el peligro: me refiero a posgrados, publicaciones científicas y las patentes, abunda Valderrama.

-¿Se vale sacrificar o dejar manca a la ciencia, en nombre de la pandemia?

-Haz tus cuentas: es una requisa centavera. Si el dinero lo quieren para pagar las vacunas no va a alcanzar. Si lo quieren para otra cosa, tampoco no va a alcanzar. Es poco dinero para el país; pero es todo lo que había para ciencia.

AL AMPARO DE LA DUDA

En este escenario, Valderrama abunda que la comunidad científica sin el amparo de un fideicomiso, queda al amparo de la duda. “Antes sabían con certeza que había recursos para su proyecto; sabían que si no conseguían recurso de un lado, lo podrías conseguir por otro. Pero ahora, sin fideicomisos, todo mapea hacia un solo lugar porque ya no tienes plan B; es ahí o ahí. Además, percibo en mis colegas una preocupación de hacer alguna declaración a la prensa o comenzar un proceso que pueda dañarlos a largo plazo", advirtió.

La Silla Rota buscó a diversos científicos y académicos del Conacyt para ahondar sobre la eliminación de los fideicomisos; algunos no respondieron la llamada, otros dejaron los mensajes vía WhatsApp en visto y otros más rechazaron la entrevista. Uno de ellos, quién solicitó resguardar su identidad, explicó que prefería no hacer declaraciones porque cuando subió algunos tuits a título personal en sus cuentas de esta red social, sus superiores "le invitaron" a borrar posteos.

El científico Juan Martínez no sabe aún cómo realizará su labor con especies sin un fideicomiso; pero sí sabe lo que eso implicará.

-Vamos a resentir más los cambios. Si en mi trabajo con especies consigo un financiamiento internacional, estos solían depositarse en los fideicomisos por ser una garantía para el manejo de recursos para ciertos propósitos. El problema es la pérdida de una herramienta que te da flexibilidad para hacer trabajos a lo largo del tiempo y que a la fecha no se explica qué va a quedar en su lugar.

-¿Era válido que la ciencia “cooperara” así con la pandemia?

-Todos debemos cooperar con la pandemia, sí. Pero en muchos fideicomisos de ciencias ya se estaba cooperando con la pandemia. Sin embargo, la forma cómo se está presentando esto no le deja a nadie la claridad de que ese dinero sea para la pandemia. Si lo fuera, habrían dicho que se trata de una medida transitoria; pero por la manera en cómo están modificando 19 leyes, es un golpe extenso. No parece ser una situación de emergencia, sino una legislación que va más allá de la pandemia para extinguirlos de manera permanente.





