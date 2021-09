Conacyt despide, sin justificación, a 44 académicos desde 2018

En lo que va de la actual administración se dispararon los despidos en el Programa Cátedras del Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología (Conacyt), ya que han sido despedidos sin justificación al menos 44 investigadores, seis veces más que en años previos. Por el contrario, se desplomaron las contrataciones, ya que en 2020 sólo se aceptó a siete científicos.

TAMBIÉN LEE: "Busco trabajo para conservar mi trabajo", otra crisis de investigadores del Conacyt

En entrevista con La Silla Rota, Perla Fragoso Lugo, secretaria de organización del Sindicato Independiente de Trabajadoras y Trabajadores de Investigación de Cátedras Conacyt (Siintracatedras), relató la situación de incertidumbre que enfrentan quienes forman parte de este programa, ante el temor de que busquen desaparecerlo.

En 2019 y 2020 fue cuando se incrementó más el número de personas despedidas en el programa de Cátedras, justo cuando empieza este sexenio es cuando más personas despedidas hay

El Programa de Cátedras inició en 2014 y de acuerdo con información que el Siintracátedras obtuvo vía transparencia, en 2015 sólo hubo un despido, en 2017 hubo tres y en 2018 se registraron otros tres, es decir, un total de siete casos.

Sin embargo, en 2019, 22 catedráticos fueron despedidos, la misma cifra se repitió en 2020, por lo que en los primeros dos años del gobierno actual le rescindieron el contrato a 44 investigadores, seis veces más que los que se reportaron desde que inició el programa.

"Lamentablemente las mujeres han sido las más afectadas en estos despidos, el 55% de las cátedras despedidas han sido mujeres y ha habido casos muy lamentables que han sido despedidas por ser acosadas sexualmente", señaló la investigadora, quien es quien es catedrática comisionada en el Ciesas Peninsular.

Por área de conocimiento, en desarrollo sustentable hubo 15 despidos; en medio ambiente, 14 despidos; en desarrollo tecnológico, 14; en sociedad, 10; en salud, cinco, y en conocimiento del universo hubo cuatro.

SE DESPLOMAN CONTRATACIONES PARA CÁTEDRAS

Fragoso Lugo señaló que ese no es el único problema, ya que en la comunidad científica también hay preocupación por el tema de las contrataciones, pues éstas disminuyeron significativamente.

Detalló que en 2014, cuando arrancó el programa, hubo 342 contrataciones. En 2015 se incorporó a 161 científicos más, en 2016 fueron 247, mientras que en 2017 y 2018 las contrataciones se mantuvieron por arriba de 200 al año.

La caída en las contrataciones comenzó en 2019, cuando sólo se incorporó a 75 científicos al programa de Cátedras, y en 2020 se desplomó hasta siete contrataciones, el mínimo que se ha reportado.

De acuerdo con los datos oficiales, actualmente hay mil 263 investigadores que forman parte del Programa de Cátedras del Conacyt, 775 de ellos son hombres y 498 mujeres.

El Siintracatedras, que actualmente cuenta con 308 investigadores afiliados, busca que se establezca un contrato colectivo de trabajo con el Conacyt, con el objetivo de que se les considere como empleados y les garanticen condiciones laborales dignas.

Al formar parte de este programa cuentan con una plaza asignada en una institución educativa en donde desarrollan su proyecto de investigación, pero no se les otorgan los mismos derechos que tienen otros trabajadores.

A pesar de que hubo mesas de diálogo, el Conacyt, que encabeza María Elena Álvarez-Buylla, se ha negado a establecer el contrato colectivo de trabajo que solicitan.

Por el contrario, en junio de este año se endureció el Estatuto de personal académico de Cátedras Conacyt, lo que generó que esta semana los investigadores lanzaran en redes sociales la campaña #BuscoTrabajo.

Con esta campaña, los miembros de Cátedras denunciaron que el Conacyt ahora les pide que busquen que la institución a la que están adscritos los contrate o que encuentren trabajo en otro centro de investigación para que puedan cumplir con todo los que le piden para la evaluación anual.

Ante la negativa del Conacyt de brindarles las garantías laborales que les corresponden, el Siintracatedras emplazó a huelga el próximo 30 de septiembre. "El 28 es la audiencia. Nosotros no queremos ir a huelga, una prueba de que no somos los beneficiados que ganamos mucho es que la base nos ha manifestado que tiene obligaciones familiares y que no sería sencillo irnos a huelga", explicó Fragoso Lugo.





rst