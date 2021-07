Conacyt busca sean retroactivos criterios para SNI; "Injusto", acusan investigadores

El Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología (Conacyt) busca modificar nuevamente el reglamento del Sistema Nacional de Investigadores (SNI) para que los criterios de evaluación entren en vigor este mismo año, con la convocatoria que publicó. La comunidad científica señaló que esto viola sus derechos y que es una medida injusta y discrecional.

En esta ocasión el Conacyt, que dirige María Elena Álvarez Buylla, ingresó en la Comisión Nacional de Mejora Regulatoria un acuerdo con el que busca derogar el artículo 34 del reglamento del SNI.

Este acuerdo fue publicado el 28 de junio en el portal de Conamer, la consulta cierra el lunes y hasta ahora lleva 12 comentarios en contra de esta medida.

En el artículo 34 que quiere eliminar el Conacyt se indica que "al publicarse nuevos criterios específicos de evaluación en el portal del CONACYT, los mismos entrarán en vigor en la convocatoria del año subsecuente".

La derogación de este artículo implica que los cambios que se hicieron en el reglamento que se publicó en abril pasado sean retroactivos a la convocatoria de ingreso y permanencia que publicó el Conacyt, que estuvo abierta del 31 de mayo al 28 de junio.

En los comentarios publicados en Conamer, los investigadores señalaron que esto es una violación a sus derechos, por querer hacer retroactivos los cambios en el reglamento.

"Un principio básico de legalidad es que las leyes, normas y lineamientos no deben aplicarse de forma retroactiva. El acuerdo que pretende derogar el artículo 34 del Reglamento del Sistema Nacional de Investigadores incurre en esta falta. Al derogarlo, con el propósito de aplicar en la presente convocatoria los criterios de evaluación publicados apenas en mayo de este año, se estaría incurriendo en una falta al principio de no-aplicación retroactiva de las normas. Además de una medida injusta y discrecional", señaló Carlos Alejandro Monsiváis Carrillo, investigador del Colegio de la Frontera Norte.

Isabel Mendez, investigadora de la Universidad Nacional Autónoma de México, escribió en su comentario en Conamer que "Definitivamente no puede proceder la derogación de un artículo del reglamento vigente que marcaba claramente la entrada en vigencia de nuevos criterios de evaluación para ingreso, reingreso o promoción en el Sistema Nacional de Investigadores en la convocatoria del año subsecuente. Si éste se deroga, afectaría, en principio, a aquellos académicos que realizan labores de investigación que serán evaluados en la convocatoria del presente año con nuevos criterios pero que realizaron su productividad en términos de los criterios vigentes".

"La derogación del artículo 34 constituye una violación a los derechos de los miembros del SNI, ya que vulnera el principio de no aplicación retroactiva de una ley. De ser aprobada esta modificación, los investigadores no tendremos certeza de los criterios a futuro sobre los cuales seremos evaluados para ingresar, permanecer o promovernos como miembros del SNI, ya que los criterios de evaluación podrán ser definidos y aplicados a discrecionalidad! como ya se pretende en la convocatoria que acaba de cerrar. Ésta modificación la considero una aberración juridica e incluso una violación a nuestros derechos humanos como trabajadores", indicó Rodrigo Munguía Alcalá, investigador de la Universidad de Guadalajara.



Mientras que Gabriela Vargas Cetina, investigadora de la Universidad Autónoma de Yucatán, destacó que "No es justo hacer ningún tipo de regulación retroactiva. Quienes estamos ahora concursando lo estamos haciendo siguiendo los lineamientos que antes existían para la renovación. Además, de acuerdo con el artículo 14 de la Constitución Mexicana, no se puede hacer leyes ni reglamentos con efectos retroactivos. Los PRONACES no existían antes de la convocatoria 2021 del SNI para renovación, por ejemplo, y no sería justo que no nos renovaran a quienes no hemos tenido proyectos dentro de ese esquema".

EL REGLAMENTO DEL SNI YA SE HABÍA CAMBIADO EN ABRIL

Apenas el 20 de abril de este año se publicó en el Diario Oficial de la Federación el nuevo reglamento del SNI, el cual generó controversia porque dejó sin estímulo económico a investigadores de instituciones privadas, pero sí permite que lo reciban quienes son funcionarios en alguna área del gobierno.

Estas medidas causaron malestar en la comunidad científica, que denunció que no se les consultó para hacer estas modificaciones. Sin embargo, en esa ocasión no se modificó el artículo 34 que ahora quiere derogar el Conacyt.

A esto se suma que la convocatoria 2021 para ingreso o permanencia en el SNI se publicó con más de medio año de retraso, pues salió hasta mayo, cuando tendría que haber estado lista en noviembre o diciembre de 2020.

