Con sondeo, evalúan la situación laboral de médicos en los hospitales

A través de un sondeo se evalúa la situación laboral o de formación respecto a la atención directa con pacientes contagiados de covid-19

Una segunda encuesta dirigida exclusivamente a personal médico se aplica ya en redes sociales, para evaluar si ha habido o no, cambios en su situación laboral o de formación respecto a la atención directa de pacientes con covid-19. Los resultados se publicarán la próxima semana.

Andrés Castañeda, médico y responsable en temas de salud de la organización Nosotrox, explicó a La Silla Rota que esto es resultado del trabajo en equipo conformado por la Asamblea Nacional de Médicos Residentes, Asociación Mexicana de Médicos en Formación, Asociación de Residentes del Hospital General y Nosotrox "para sumar esfuerzos en la exigencia colectiva de derechos pues una cosa es ser estudiante, médico interno, pasante o residente. Y en general sus derechos a la salud son vulnerados, no solo por la pandemia del coronavirus; desde antes ya había una crisis", afirmó.

"Esto no solo ocurre en hospitales públicos, también privados porque el maltrato al estudiante es igual en ambos".

La primera encuesta se aplicó el 25 de marzo de manera virtual y recibieron 4 mil 670 respuestas; de los cuales 3985 son médicos, pasantes, internos y residentes, y sólo el 10% estudiantes. Los resultados se publicaron el 7 de abril bajo el contexto de la pandemia. "Es mucho; intentos anteriores alcanzaron 600 respuestas. Ahora en esta segunda etapa repetimos algunas preguntas y agregamos otras específicas sobre atención directa a pacientes por covid-19. Medir quiénes siguen yendo a hospitales tras la salida que las universidades pidieron a sus alumnos, entre otros", señaló.

El resultado de la primera encuesta arrojó que "69% de los médicos en formación afirmó estar expuesto a áreas clínicas y el 95% respondió que no tenía el material necesario de protección como guantes, batas, cubrebocas, mascarillas y hasta agua y jabón... El 94% respondió que sentían que sus unidades no estaban listas para la pandemia". Respecto al tema de desabasto, "reportaron que hay poco material y aparte, que a ellos no se lo dan aun cuando están asignados a áreas críticas, hemos detectado incremento en el desabasto y hay un aumento en la demanda que es importante".

Castañeda refirió que en estas condiciones el personal médico no siempre recibe un sueldo; "las becas son pequeñas, un pasante gana entre tres mil y cuatro mil al mes; interno a veces ni mil pesos mensuales". Esto, precisó, ocurre en situaciones generales como "abuso físico, sexual y hasta psicológico por lo que han denunciado las médicas y estudiantes, aunado a un sistema jerárquico complicado".

"Queremos evaluar y saber si ha habido cambios en 15 días, si la respuesta de las autoridades fue real, si el material que llegó de China realmente llegó a ellos, si a los internos si los retiró la escuela y si ellos sí se retiraron o bien, si siguen acudiendo a los campos clínicos, entender según el tipo de hospital si se atiende o no el coronavirus, etcétera. Y en la fase tres de la pandemia, realizaremos una tercera encuesta", adelantó.