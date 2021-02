Con semáforo, definirán la reapertura por regiones en el país

La secretaria de Economía, Graciela Márquez, dio a conocer el plan de reactivación económica, social y escolar para volver a la “nueva normalidad”, en la que se prevé que el próximo 18 de mayo, en una primera etapa, reinicien 269 municipios en 15 estados. Además, se incluyeron en la lista de actividades esenciales a tres industrias: construcción, minería y fabricación de equipos de transporte.

En conferencia mañanera, Márquez denominó a estos municipios como “de la esperanza”.

Para poder lograr la reapertura en estos municipios se da la implantación de los cercos sanitarios entre el 14 al 17 de mayo, para que el 18 de mayo se dé la apertura de escuelas, de espacios públicos, espacios laborales esenciales y no esenciales, sin descuidar a las personas vulnerables y manteniendo medidas de sanidad en todos los espacios, detalló.

Destacó que en la segunda etapa que va del 18 al 31 de mayo es para la preparación para la reapertura en los sectores de la construcción, minería y fabricación de equipo de transporte, que ahora serán considerados como actividades esenciales.





Aquí se prevén 4 acciones de aplicación general:

En la tercera etapa, que inicia el primero de junio, se establece el sistema de semáforo por regiones para la reapertura de actividades sociales, educativas y económicas, agregó.

Si el semáforo está en rojo, sólo se mantendrán las actividades esenciales de trabajo, a las que se agregan los sectores de construcción, minería y fabricación de equipo de transporte.

#ÚltimaHora "El Plan de la Nueva Normalidad Iniciará en los “Municipios de la Esperanza”, ya que son zonas en donde no hay contagio y no tienen colindancia con municipios contagiados, pero será en tres etapas", expresó @GMarquezColin titular de @SE_mx pic.twitter.com/wYa9sVXItL — La Silla Rota (@lasillarota) May 13, 2020

Si el semáforo está en anaranjado, se agrega actividad reducida en el espacio público y con un máximo cuidado de las personas vulnerables, aquellas con enfermedades crónicas o de la tercera edad, significa asignarles lugares especiales de trabajo o incluso reducir su jornada laboral. Las empresas no esenciales pueden volver al trabajo de forma reducida.

#EnLaMañanera "Para ubicar el nivel de contagios por zonas, contaremos con un #semáforo compuesto por 4 colores; rojo naranja, amarillo, y verde, con cinco categorías", informó @GMarquezColin, titular de @SE_mx pic.twitter.com/FhoDQw3Ows — La Silla Rota (@lasillarota) May 13, 2020

Si el semáforo está en amarillo, se da la reapertura de cines, teatros y restaurantes con ciertas medidas de sanidad. Hay un cuidado medio para personas vulnerables, en tanto se da un regreso total de la actividad laboral.

Si el semáforo está en verde, se da el reinicio de las actividades escolares, así como un menor cuidado de las personas vulnerables.

#EnLaMañanera "Nos parece acertado el esquema de semáforos. Mientras no haya vacuna, debemos pensar que no estaremos encerrados. Somos 22 millones de habitantes y somos en este momento la zona que más contagios tiene, 5 mil 500 y el 20% intubados" asegura@Claudiashein pic.twitter.com/ki7U7if01w — La Silla Rota (@lasillarota) May 13, 2020

La Secretaría de Salud informará semanalmente en qué color se encuentra cada región o estado, destacó la titular de Economía.

ASÍ VA EL MAPA DEL SEMÁFORO

El subsecretario de Salud, Hugo López-Gatell, dio a conocer el mapa del semáforo actual en el país.

Destacó que el mapa cambiará de forma dinámica conforme avance la epidemia y la tendencia de los casos, hospitalizaciones y terapias intensivas.

“Esto se tiene que evaluar todos los días, estaremos evaluando semanalmente”, dijo López-Gatell.

Destacó que en el color del territorio representa la situación epidémica, en tanto, en triángulos o cuadros se determina la tendencia de la epidemia.

“Por ejemplo, la Ciudad de México se encuentra en territorio rojo y un triángulo rojo hacia arriba, que indica que todavía está en fase de ascenso y además está en un punto muy intenso de transmisión. Oaxaca tiene una transmisión baja y tiene una estabilidad en la velocidad de cambio. Mientras que Quintana Roo, donde está Cancún, un centro turístico importante, vemos que aunque aún existe intensidad de casos, pero ya se muestra una tendencia a la baja, se espera que en los próximos días o semanas vayamos a tener una reducción de la carga de enfermedad en este estado”, explicó.

Así se expuso el país, ya con el semáforo aplicado con los números actuales:



#ÚltimaHora El subsecretario de

Salud @HLGatell, reiteró que la #CDMX "aún se encuentra en una zona de ascenso de la epidemia y se encuentra en un punto de transmisión mientras que #Cancún muestra una tendencia a la baja, lo que tendría que verse reflejado en los próximos días. pic.twitter.com/hMRjq5NDUL — La Silla Rota (@lasillarota) May 13, 2020

"Este es un plan progresivo para el reinicio de actividades sociales, económicas y escolares bajo los principios de claridad, seguridad y certidumbre. Se privilegiará siempre la salud y la vida. Vayamos hacia una nueva normalidad", expresó el secretario de Salud, Jorge Alcocer.

Este plan llega tras la jornada con más muertos por el covid-19 al sumar 353 fallecidos en 24 horas hasta acumular casi 4,000 muertos y 38,000 enfermos en el país, aunque las autoridades creen que han conseguido aplanar la curva.

#EnLaMañanera @alejandromurat el gobernador de #Oaxaca, destacó la disciplina de todos los oaxaqueños para lograr que #Oaxaca se encuentre en nivel de alerta amarillo y pidió no bajar la guardia y seguir acatando la #SanaDistancia pic.twitter.com/DOg0Qx1Yte — La Silla Rota (@lasillarota) May 13, 2020





PLAN ES OPCIONAL, DICE AMLO





El presidente Andrés Manuel López Obrador aseguró este miércoles que el plan diseñado por su gobierno para levantar las medidas de mitigación contra el covid-19 será de "aplicación voluntaria" y que no se impondrá ni a los ciudadanos ni a las autoridades locales.

"No van a aplicarse medidas coercitivas. Nada por la fuerza, todo por la razón. Este plan es de aplicación voluntaria", dijo después de que su gabinete presentara las medidas graduales para reactivar las actividades económicas y sociales del país.

Sin embargo, el presidente explicó que "si hay una autoridad municipal o estatal que, de acuerdo a las características propias de cada región decide que no, no habrá controversia; no vamos a pelearnos ni a apostar a la separación".

"El plan ha sido consensuado en lo general, pero también admite la discrepancia y el derecho a disentir", puntualizó.

Además, recordó que todas las medidas que se han aplicado en el país para combatir la pandemia hasta la fecha no han sido coercitivas y se han basado en que México "tiene un pueblo mayor de edad, responsable y muy consciente".

#EnLaMañanera "Es muy importante que podamos empezar en un momento seguro a reactivar la situación económica del Estado de México. Cuando las industrias inicien labores es indispensable contar con medidas para proteger a los trabajadores" asegura el gobernador @alfredodelmazo pic.twitter.com/gKIhmYPsYO — La Silla Rota (@lasillarota) May 13, 2020





¿CÓMO VA QUINTANA ROO?





El gobernador de Quintana Roo, Carlos Joaquín González, destacó que la entidad tiene actualmente mil 144 casos positivos y menos de 300 casos activos, gracias a las diferentes medidas de prevención, higiene y distanciamiento social con mucha disciplina.

Recalcó que el estado ha perdido más de 80 mil empleos y ha causado la cancelación de 8 millones de asientos de avión.

“Esto nos obliga a pensar en una reapertura gradual y cuidada, debemos proteger a la línea de primera acción como es el personal de seguridad, salud y protección civil”, dijo.

#EnLaMañanera Referente a la actividad económica en #QuintanaRoo, @CarlosJoaquin

expresó "hemos perdido más de 80 mil empleos, y hoy tenemos 8 millones de asientos de avión cancelados". pic.twitter.com/cfeKZdTHKc — La Silla Rota (@lasillarota) May 13, 2020









(Luis Ramos)