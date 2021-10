Con reforma eléctrica, PRI puede romper con salinismo, dice AMLO

El presidente Andrés Manuel López Obrador afirmó que el PRI tiene una oportunidad histórica de romper con el salinismo si vota a favor de su reforma eléctrica en el Congreso, al tiempo que señaló al PAN como un partido que surgió como respuesta conservadora a la política popular del general Lázaro Cárdenas tras la expropiación petrolera.

"¿Va a seguir con el salinismo como política o va a seguir el camino que trazaron Cárdenas y López Mateos?", cuestionó López Obrador en conferencia mañanera desde Veracruz.

El presidente remarcó que el salinismo es lo que llevó el PRI a la derrota, a entregarse a empresas particulares y olvidar al pueblo, a aliarse con los conservadores. Apuntó que el tricolor decidió apoyar la privatización desde el gobierno de Carlos Salinas de Gortari.

El mandatario mexicano reiteró que cada quien tiene que asumir su postura y es momento de una definición en el tema de si CFE y Pemex deben conservarse o deben desaparecer.

Explicó que no se le debe dar el mismo trato a Pemex y a la CFE que a empresas extranjeras. Aseguró que con su reforma no habrá aumento al precio de la luz ni subsidios a las grandes empresas.

Una vez más, dijo que Estados Unidos y España han tenido problemas en el servicio de energía eléctrica. Recordó el apagón en Texas que afectó a México.

Añadió que el saqueo de tres siglos que realizó España en el periodo de la Colonia no se compara con las tres décadas en que se aplicó la política neoliberal en México, ya que esta última etapa las pérdidas fueron mayores.





AMLO REITERA QUE NO IRÁ A ENTREGA DE LA BELISARIO DOMÍNGUEZ





El presidente López Obrador reiteró que no irá al Senado para la entrega de la Medalla Belisario Domínguez a Ifigenia Martínez, ya que la legisladora Lilly Téllez convocó a insultarlo.

"No es Andrés Manuel, es la investidura presidencial y tiene que haber respeto", dice ante la convocatoria de Téllez a insultar al presidente. Comentó que esta es una situación bochornosa porque al tratarse de protestas de mujeres, se debe ser respetuoso y no hay necesidad de exponerse.

"Me da tristeza no poder acompañarla, pero una legisladora dio a conocer que me iban a enfrentar, es una situación muy bochornosa, cuando se trata de protestas de mujeres uno tiene que ser mucho más respetuoso", lanzó.

La periodista Azucena Uresti recordó la ocasión en que la entonces senadora Layda Sansores encaró al presidente Enrique Peña Nieto en noviembre de 2016 en un acto de entrega de la Medalla Belisario Domínguez.

Sobre la entrega de la medalla Belisario Domínguez,el Presidente:"Me da tristeza no poder acompañarla,pero una legisladora dio a conocer que me iban a enfrentar,es una situación muy bochornosa,cuando se trata de protestas de mujeres uno tiene que ser mucho más respetuoso"



2006???? pic.twitter.com/Wlc6zznGJ7 — Azucena Uresti (@azucenau) October 5, 2021

(Luis Ramos)