¿Con quienes se peleó López-Gatell durante sus conferencias?

Luego de llegar a su punto de "saturación y agotamiento", se acaban las conferencias covid del doctor Hugo López-Gatell, 506 veces que él o su equipo informaron sobre el avance diario de la pandemia del coronavirus en México, y que dejará más de una discusión entre el funcionario y representantes de la prensa que se quedará almacenada en el imaginario colectivo de los mexicanos.

El subsecretario de Prevención y Promoción de la Salud anunció su despedida de los reflectores, al menos de los que se instalaron desde febrero del 2020 hasta este viernes 11 de junio en Palacio Nacional, pues detalló que "se transitará a un esquema distinto de comunicación", de una periodicidad diferente.

EL ANTECEDENTE

En distintas ocasiones, Hugo López-Gatell ha sido señalado de cometer violencia de género contra mujeres que han cuestionado el manejo que el subsecretario ha dado a la pandemia en el país. La primera, no obstante, se registró el 27 de mayo del 2020, durante un encuentro virtual del funcionario con los senadores de la república, cuando la panista Alejandra Reynoso lo cuestionó sobre la falta de pruebas para detectar el covid-19 y el desfase en el número de defunciones y contagios.

López-Gatell, en cambio, cuestionó la falta de experiencia de la legisladora en el tema de salud y refirió que su formación estaba relacionada con la comunicación y en relaciones exteriores.

Remató su respuesta señalando que no prestó atención a lo que se había dicho ni a la información presentada: "Por qué lo digo, porque esto quizá no está para saberlo, pero lo menciono por ser de interés común, existen en la fisiología humana una serie de funciones que les llamamos las funciones mentales superiores, que incluyen, entre otras funciones ejecutivas, el razonamiento el pensamiento, la consciencia, las emociones, el lenguaje, la memoria y el aprendizaje y también la atención", dijo el funcionario.

"Hubiera sido bueno que, además de sus groserías, respondiera alguna de las preguntas que le hice y que representan las dudas de millones de mexicanos", reviró la senadora en su cuenta de Twitter.

.@HLGatell no solo evadió todas las peguntas que le hice, también fue misógino.



Hubiera sido bueno que, además de sus groserías, respondiera alguna de las preguntas que le hice y que representan las dudas de millones de mexicanos.



Aquí su respuesta: pic.twitter.com/J5BrsNjNeD — Ale Wera Reynoso (@WeraReynoso) May 27, 2020

Luego de que el Partido Acción Nacional informara que interpondría dos denuncias por violencia de género por la respuesta de Gatell a Reynoso, el epidemiólogo le pidió una disculpa. "Si la ofendí, se lo juro que no fue mi intención", y enfatizó que el señalamiento de la legisladora le ayudaría para desarrollar sus estrategias de comunicación para que no se malinterpreten sus comentarios.

¿LE HA MENTIDO A MÉXICO?

El 6 de mayo del año pasado, la periodista Sarahí Uribe de El Sol de México, hizo esta pregunta al subsecretario de Salud, al rescatar un hilo de finales de abril previo en Twitter, en el que el doctor José Narro Robles contrapone las cifras de la pandemia dadas por el propio Hugo López-Gatell y asegura que "no cuadran al tiempo que generan desconfianza e incertidumbre".

En #México, la pandemia de #covid_19mexico es un problema muy serio y lo tenemos que entender en su dimensión total.



En el siguiente hilo explico porqué ahora, igual que en 2009, las cifras de @HLGatell no cuadran, al tiempo que generan desconfianza e incertidumbre.



(1/6) pic.twitter.com/qtFtlnitvF — José Narro Robles (@JoseNarroR) April 28, 2020

"A ver cuénteme más, ¿qué más dice el exsecretario doctor Narro?", respondió Gatell a Uribe, quien a su vez. reviró: A ver, permítame. Pues dice que hay... que no es congruente con sus cifras, que los pri... bueno..."

"A ver, cuénteme esa. Estamos en espera de la opinión del doctor Narro, un respetable exsecretario de Salud y Exrector de la Universidad Nacional", presionó el funcionario ante el silencio de la reportera.

"Menciona que las cifras no cuadran y esto genera en la población incertidumbre ... em... ¿Qué nos puede decir al respecto, sí le ha mentido a México?", vuelve a cuestionar la reportera.

"Respeto la opinión del doctor Narro, (...) una figura de la vida pública, fue agente político en el PRI, ya no le sigo la pista, si sigue en el PRI, si sigue en la UNAM, pero por ahí debe estar y me parece un individuo respetable, habría que ver sus argumentos sobre lo que se refiere".

"No se inhiba o si quiere mejor tomamos otra pregunta mientras lo analiza y ahorita nos platica", dijo el funcionario y la palabra a otro reportero.

BIENVENIDA LA CRÍTICA

Al día siguiente de la intervención de Sarahí Uribe, su compañera de medio, Nurit Martínez, acudió a Palacio Nacional y preguntó a López-Gatell su opinión sobre declaraciones de algunos gobernadores de que no hay claridad en las directrices del gobierno federal respecto a la pandemia.

El doctor López-Gatell contestó: "No me queda claro cuál es la pregunta, veo, más bien, muchas opiniones. Pues toda opinión es válida, cuando se trata de opinar hay estilos, hay preferencias y nosotros aquí trabajamos sobre técnica, sobre ciencia, pero no quiere decir que la gente se deba privar de opinar".

"¿No le importa, entonces, que la gente no le crea?", insistió la reportera. "Cada quien que opine lo que quiera, por supuesto".

Martínez puso otro ejemplo y pidió la opinión del subsecretario de que la secretaria de Salud de Tamaulipas aseguró que tenían casi el doble de cifras de las reportadas por el gobierno federal.

"Pues que qué bueno que opine, pero ¿cuál es la pregunta? no me queda claro. Opino que qué bueno que la secretaria de Tamaulipas, la respeto mucho, ya he hablado con ella, la invité, si no tiene más preguntas de oportunidad a los colegas".

La reportera, no obstante, retomó el tema de las críticas a la gestión de la pandemia hechas por José Narro y Julio Frenk Mora.

"Los respeto mucho, que bueno que opinen, que bueno que estén activos, igual que cualquier ciudadano, todo el mundo debe de opinar"

"¿No le interesa la crítica?", increpó la periodista.

"A ver, lo diré en breve: bienvenida la crítica, bienvenida la opinión, bienvenida la libertad de expresión", dijo Gatell y dio la palabra a otro reportero que se encontraba en Palacio Nacional.

"EL ESTADO EMOCIONAL"

El lunes 5 de enero, López-Gatell se vio obligado a responder a los señalamientos que surgieron en redes sociales sobre su viaje en Año Nuevo a una playa de Oaxaca. En la conferencia sobre covid-19 admitió que sí viajó a la región de Pochutla y que se reunió con un grupo pequeño de familiares y amigos.

Al terminar la conferencia, fue cuestionado nuevamente por la prensa y alguien le preguntó si no se siente acosado por este tipo de acciones, a lo que respondió: "Sé que es una función que me toca, a veces las pasiones que pueda desatar la conducta de las personas públicas es parte de la catarsis, no dudo que el estado emocional de algunas personas un poco les bloqué la razón, pero insisto, ojalá sus editores, quizá con el Año Nuevo hicieran un acto de reflexión, de asentar el espíritu y el 2021 contribuyan con el pueblo de México".

"No dudo que el estado emocional de algunas personas un poco les bloquee la razón", dijo @HLGatell respecto al tema de su viaje a #Oaxaca. También reiteró llamado a editor@s de medios de comunicación para que difundan mensajes que ayuden a población a enfrentar epidemia. pic.twitter.com/zSpjziq6hS — Adriana Esthela Flores (@adrianaesthela) January 5, 2021

EL ÚLTIMO PLEITO

La última escena de este tipo en las conferencias vespertinas de Hugo López-Gatell es la participación de la reportera Peniley Ramírez, quien lo cuestionó sobre la eficacia y la autorización en México de la vacuna del laboratorio chino CanSino Bio.

En respuesta, luego de una amplia explicación del proceso técnico que lleva a cabo el Comité de Moléculas Nuevas de Cofepris para aprobar cualquier nuevo medicamento para su uso en México, dijo que existe una regla que le impide conocer los datos que la periodista pidió conocer, "deliberaciones enmarcadas en el contexto de productos sujetos a desarrollos tecnológicos de patente", detalló.

Ante la insistencia de la periodista, el funcionario contestó: "Llevamos 480 (conferencias) los caballeros y damas, reporteras y reporteros que están aquí, han venido durante 15 meses, usted hoy se aparece y quiere tener primera línea o una respuesta especial o entrevista especial".

López-Gatell prosiguió a leer un tuit de la periodista, del que comentó: "Me parece es que usted está tratando de llevar las cosas para desvirtuar la información que le damos aquí al público y eso no es correcto".

"Usted está aquí para dar tranquilidad al público que lo ve, estamos de acuerdo en que para eso usted da una conferencia de prensa", dijo, por su parte, Peniley Ramírez. "¿Con cuantos datos..." la interrumpió: "Eso ya se lo respondí, eso es materia de Cofepris.

"Pero quien presentó esos datos a la Academia Nacional de Medicina fue usted, doctor".

"No Peniley, no".

"Hay un video que está usted presentando esos datos".

"Quiere escuchar o quiere seguir planteando su postura para desinformar", cuestionó López-Gatell.

"No es correcto que usted diga eso de la prensa, así que por favor responda la pregunta".

"Peniley, ya le destinamos 5 minutos adicionales de la señal de televisión, pero escuche la respuesta: Peniley Ramirez, columnista de El Universal y Reforma, reportera de Univision, se refiere en su columna a una conferencia que di en la academia nacional de medicina el 11 de febrero próximo pasado, en donde puse una diapositiva, esto es información pública todo el mundo la puede acceder si busca mi presentación, lo que en ese momento sabíamos de distintas fuentes sobre todas las vacunas actualmente existentes en el mundo o las principales", expuso Gatell.

Y continuó: "Los datos que yo tomé para mi presentación, no para la aprobación de Cofepris ¿Sí está claro lo de la autonomía técnica de gestión? Para mi presentación, yo me hago cargo de mi diapositiva, la información que utilicé allí, fue únicamente a la que yo tuve acceso de el ensayo clínico de Pakistán, usted mezcló las historias y ahora quiere hacer creer esta historia falsa de que en México el ensayo de Pakistán fue la pieza única o clave de esta autorización de uso de emergencia

"Yo nunca he dicho eso", reviró la periodista, pero el subsecretario dio por terminada la conferencia de ese día, no sin antes decir: "Sigue siendo bienvenida peniley, espero que no necesite un sillón u orden de privilegio y cumpla las reglas como todos los demás".

