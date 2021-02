¿Con quién se ha peleado AMLO en sus conferencias mañaneras?

El presidente Andrés Manuel López Obrador (AMLO) se ha referido a diversos personajes públicos, y hasta la prensa, con señalamientos y acusaciones en las conferencias matutinas que diariamente ofrece en Palacio Nacional.

A continuación, te presentamos cuatro momentos en los que AMLO ha realizado señalamientos.

FELIPE CALDERÓN

En días pasados, López Obrador señaló que el expresidente Felipe Calderón había incurrido en conflicto de interés al ser contratado por una empresa que le vende energía a la Comisión Federal de Electricidad, terminando su gobierno.

Felipe Calderón le respondió, en un mensaje en su cuenta de Twitter, que su vínculo con la empresa Avangrid no significaba haber incurrido en conflicto de interés y le pidió pruebas.

Este martes, Obrador afirmó que no debatirá con Felipe Calderón y le pidió disculpas por las acusaciones que hizo en contra suya.

Calderón agradeció su disculpa y reiteró su disposición a dialogar con el presidente López Obrador.

VICENTE FOX

López Obrador declaró que Vicente Fox, también Felipe Calderón y Enrique Peña Nieto, sabía del robo de combustible durante su sexenio y no hizo nada al respecto.

Las autoridades sabían. Tolerancia, vamos a decir, de todos, omisión. Lo sabían todos, desde Fox, quién le siguió, Calderón, todos”, dijo el presidente en conferencia de prensa el 9 de enero.

En respuesta, el ex presidente Vicente Fox Quesada publicó en su cuenta de Twitter, “Me sabes algo o me hablas al tanteo? (sic)”.

Además, Fox negó que en su sexenio existiera el robo de combustible. “(Durante mi gobierno) ni siquiera existía la palabra huachicol”.

Sin embargo, La Crónica documentó en 2005, durante el gobierno de Fox, que Martín Rojas López pasó de recibir un salario de chofer a recibir grandes cantidades de dinero por ser líder de Los Chupaductos, una banda criminal que se dedicaba a la venta y robo combustible.

El presidente también contó que, en el Presupuesto de Egresos de la Federación (PEF) 2014 había un artículo transitorio para que se comprara una sustancia para hacer posible distinguir la gasolina robada y la de Pemex.

Fox contestó que la secretaria de Gobernación, Olga Sánchez Cordero, y el fiscal General de la República, Alejandro Gertz Manero, trabajaron con él durante su gobierno.

Pregúntales (…) revesen todos (los) documentos y porque (sic) se vetó (el artículo. ¡Deja de mentir!”, fue la respuesta de Fox.

López Obrador contestó a los dichos de Fox en redes sociales y dijo que la responsabilidad principal en un sistema político la tiene el presidente.

DIEGO FERNÁNDEZ DE CEVALLOS

López Obrador afirmó que los “abogados del conservadurismo” han impedido en el Legislativo que se presenten reformas para castigar la corrupción y el influyentismo.

No quiero generalizar, pero los abogados del conservadurismo eran los que impedían en el Legislativo reformas para castigar la corrupción y el influyentismo. Es buen tema este, porque todos estos abogados que practicaban el influyentismo y que se hicieron inmensamente ricos fueron legisladores y ya no quiero hablar más porque luego se enojan mucho"

Diego Fernández de Cevallos, ex candidato a la presidencia y uno de los abogados litigantes más populares de México, declaró en entrevista para LA SILLA ROTA que el presidente merece respeto, pero para obtenerlo, debe dejar de injuriar a todo mundo. "El presidente de México debe merecer respeto, y lo primero que debe de hacer es dejar de injuriar a todo mundo por todo a donde va”, declaró el también ex senador. “El día que tenga algo que decirme que me lo diga de frente”, agregó.

PRENSA FIFÍ

En diversas ocasiones, el presidente López Obrador ha criticado a los medios de investigación y los ha descrito como la “prensa fifí”.

Este miércoles en la conferencia de prensa matutina, Obrador se lanzó contra el diario Reforma, que publicó que la secretaria de Gobernación, Olga Sánchez Cordero, omitió declarar un penthouse que compró junto con su esposo en Houston, Texas.

Hay que aceptarlo y respetar la labor del conservadurismo y de la prensa 'fifí'. No es improductiva, al contrario, ayuda mucho, ya sabemos que no nos ven con buenos ojos, pero nosotros tenemos que dar respuesta a todos los cuestionamientos, aunque vengan del conservadurismo y de los que se callaron como momias durante el periodo neoliberal, que no le pidieron la declaración de bienes patrimoniales a (Carlos) Salinas, ni lo tocaban ni con el pétalo de una rosa", afirmó.

cmo