Con nueva Ley de la FGR ¿habrá fiscal carnal?

La pregunta que hoy nos tenemos que hacer es: ¿lo que hoy se presenta a votación aquí en el Senado de la República, logra una Fiscalía General autónoma e independiente? La respuesta, señoras y señores, díganse lo que quieran, es no ¿Se garantiza que no se puede imponer un fiscal carnal con este dictamen?, la respuesta es no. ¿Se garantiza que quien esté al frente de la Fiscalía General sea independiente del presidente de la República? (…) Entonces no hay Fiscalía General autónoma, independiente, es un engaño de Morena y es un engaño de Andrés Manuel López Obrador”, señaló.