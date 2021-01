Con mansplaining y "estado emocional", Gatell arremete contra críticas

El subsecretario de Prevención y Promoción de la Salud, Hugo López-Gatell Ramírez, suele evadir los señalamientos que se hacen en su contra y ahora dijo que "el estado emocional" de quienes lo criticaron por su reciente viaje a Oaxaca les bloqueó la razón.

No es la primera vez que el subsecretario usa este tipo de argumentos para arremeter contra quienes lo critican, ya que también lo había hecho con la senadora Alejandra Reynoso durante una comparecencia, a quien le dijo que no prestó atención a lo que él había dicho.

Este lunes, López-Gatell se vio obligado a responder a los señalamientos que surgieron en redes sociales sobre su viaje en Año Nuevo a una playa de Oaxaca. En la conferencia sobre covid-19 admitió que sí viajó a la región de Pochutla y que se reunió con un grupo pequeño de familiares y amigos.

Al terminar la conferencia, fue cuestionado nuevamente por la prensa y alguien le preguntó si no se siente acosado por este tipo de acciones, a lo que respondió: "Sé que es una función que me toca, a veces las pasiones que pueda desatar la conducta de las personas públicas es parte de la catarsis, no dudo que el estado emocional de algunas personas un poco les bloqué la razón, pero insisto, ojalá sus editores, quizá con el Año Nuevo hicieran un acto de reflexión, de asentar el espíritu y el 2021 contribuyan con el pueblo de México".

"No dudo que el estado emocional de algunas personas un poco les bloquee la razón", dijo @HLGatell respecto al tema de su viaje a #Oaxaca. También reiteró llamado a editor@s de medios de comunicación para que difundan mensajes que ayuden a población a enfrentar epidemia. pic.twitter.com/zSpjziq6hS — Adriana Esthela Flores (@adrianaesthela) January 5, 2021

Es al menos la segunda ocasión en la que el subsecretario hace alusión al estado emocional o cognitivo para responder a las críticas. Una situación similar se registró el 27 de mayo del año pasado, cuando la senadora Reynoso lo cuestionó sobre el manejo de la pandemia de covid-19 durante su comparecencia en el Senado de la República.

En esa sesión, que fue de manera virtual, López-Gatell le dijo que posiblemente ella no estaba familiarizada con temas de salud porque su campo profesional es las ciencias de la comunicación y las relaciones exteriores.

Remató su respuesta señalando que no prestó atención a lo que se había dicho ni a la información presentada: "Por qué lo digo, porque esto quizá no está para saberlo, pero lo menciono por ser de interés común, existen en la fisiología humana una serie de funciones que les llamamos las funciones mentales superiores, que incluyen, entre otras funciones ejecutivas, el razonamiento el pensamiento, la consciencia, las emociones, el lenguaje, la memoria y el aprendizaje y también la atención.

"La atención generalmente aparece al inicio de la lista, no solamente porque empieza con A y por lo tanto se sigue el orden alfabético, sino porque del funcionamiento de la atención derivan, a veces, la efectividad, el desarrollo de las otras funciones. No estoy diciendo que quien no ponga atención carezca de las otras funciones, lo que estoy diciendo es que quien por alguna razón, de manera voluntaria o involuntaria, prefiere no poner atención a ciertos elementos, quizás se le priva de la posibilidad de expresar las otras funciones por más que las otras estén presentes", dijo el subsecretario.

Este hecho fue catalogado como violencia de género y posteriormente López-Gatell tuvo que ofrecer una disculpa a la senadora.

.@HLGatell no solo evadió todas las peguntas que le hice, también fue misógino.



Hubiera sido bueno que, además de sus groserías, respondiera alguna de las preguntas que le hice y que representan las dudas de millones de mexicanos.



Aquí su respuesta: pic.twitter.com/J5BrsNjNeD — Ale Wera Reynoso (@WeraReynoso) May 27, 2020





(djh)