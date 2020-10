Con llanto, alcalde anuncia contagio covid: noticiarios de la noche

Pedro Casas, alcalde de Ciénegas de Flores, municipio de Nuevo León, anunció que dio positivo a covid-19, a través de un video subido a sus redes sociales, en el que se observa que el edil rompe en llanto ante la noticia.

"Yo voy a seguir aquí, vamos a seguir luchando y saldremos adelante (...) aunque la gente me critique y me haga memes de esto, no me importa (...) seguiré dándole batalla a esa enfermedad", dice en el video presentado por Azucena Uresti en Milenio Televisión.

Durante la última semana, de acuerdo con las cifras presentadas por las autoridades federales, Nuevo León presenta un repunte de casos confirmados, del 13%, por lo que se encuentra en riesgo de rebrote, como expuso la semana pasado el subsecretario de Salud, Hugo López-Gatell.

Durango es la entidad con el mayor, repunte, con un 46%. Le siguen Chihuahua y Querétaro, con 37 y 35%, respectivamente.

Este lunes, La Silla Rota publicó que México podría haber rebasado ya las 100 mil muertes por covid-19, ya que además de las 86 mil 338 defunciones confirmadas, hay 14 mil 359 decesos sospechosos a los que no se les tomó muestra o que no tiene posibilidad de que se tenga el resultado de la prueba de diagnóstico que se les hizo.

¿MISMA SITUACIÓN QUE EN EUROPA? El subsecretario López-Gatell Ramírez, destacó que existe la posibilidad de que México presente un repunte de covid-19 como el que actualmente se vive en Europa, en países como Francia, que ha comandado un nuevo toque de queda en París ante el aceleramiento de casos confirmados. "Son signos tempranos de un repunte, de un rebrote que todavía podemos atenuar en la medida que se ejecuten los lineamientos de seguridad sanitaria", destacó Ciro Gómez Leyva en Imagen TV. "No perdamos de vista lo que está ocurriendo en Europa (...) ¿podríamos tener la misma situación? Sí", aseguró el subsecretario. Asimismo, indicó que esto se debe a que en las entidades que presentan los mayores repuntes hubo un desconfinamiento acelerado. "NI UN CICLISTA MENOS" Este domingo, en el Monumento a la Revolución, se manifestaron alrededor de 400 ciclistas, a manera de concientización por la muerte de conductores de estos vehículos. En la Ciudad de México, entre enero y septiembre de este año se han registrado mil 318 accidentes ciclistas. La noche de este mismo 18 de octubre, un ciclista murió luego de ser atropellado por una camioneta conducida a exceso de velocidad, expuso en el noticiario estelar de Televisa, Denise Maerker.



(djh)