Con fallas en NAICM se pone en riesgo el atractivo de inversión de México

REDACCIÓN 23/10/2018 06:41 p.m.

El atractivo y prestigio como plataforma de inversiones con el que cuenta México a nivel mundial, se vería comprometido con una falla en la construcción de la nueva terminal aérea capitalina, advierte la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos (OCDE).

De acuerdo con José Ángel Gurría Treviño, secretario general del organismo, los ojos del mundo están centrados en la gestión, ejecución y exitosa conclusión del mega proyecto del Nuevo Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México (NAICM).

Durante la presentación del "Tercer informe de avances sobre el desarrollo del Nuevo Aeropuerto Internacional de México" de la Organización, Gurría puntualizó que dicho proyecto debe convertirse en un referente nacional e internacional.

LSR te recomienda: "No voy a votar esa pendejada", advierte Fox sobre consulta de NAICM

Del 25 al 28 de octubre próximos, en 538 municipios se realizará la consulta ciudadana del NAICM. Se instalarán mesas de votación abiertas en un horario de 8:00 a 18:00 horas. En estos municipios habita el 79% de la ciudadanía.

Al respecto, el también exsecretario de Hacienda en México, no precisó algún pronunciamiento sobre la discusión de la localización del nuevo aeropuerto, ya que -explica- el tema no forma parte del mandato de la OCDE y "no me quiero pasar de listo", apuntó.

LEA TAMBIEN En consulta de NAICM, no habrá fraude electoral, promete AMLO califica de "mapaches electorales" a quienes ponen en duda la veracidad de la consulta

DJH