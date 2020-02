Con facturas falsas en viajes, Conade dañó al erario por 31 mdp, confirma SFP

La Comisión Nacional del Deporte (Conade), órgano que dirige Ana Gabriela Guevara, habría perpetrado un daño al erario público durante 2019 que asciende al menos a 31 millones de pesos, confirmó este miércoles la secretaria de la Función Pública (SFP), Irma Eréndira Sandoval, luego de que se detectaran irregularidades en el manejo del Fondo para el Deporte de Alto Rendimiento (Fodepar).

En conferencia de prensa dictada desde Palacio Nacional, Sandoval apuntó que las irregularidades se tratan de la presentación de facturas falsas en pos de acreditar pagos a actores terceros respecto a la contratación de viajes para deportistas mexicanos, transacciones por las que se triplicaron los costos promedio.

Te puede interesar Los escándalos de Ana Gabriela Guevara en Conade

En junio de 2019, la revista Proceso publicó sobre el mecanismo mediante el cual un grupo de servidores públicos de la Conade, con ayuda de entrenadores y presidentes de distintas federaciones han sacado dinero del Fodepar para pagar viajes a competencias y campamentos de los deportistas de élite de México.

Desde abril del año pasado, distintos ciudadanos, entre ellos ex metodólogos de la Conade y el presidente de la Federación Mexicana de Ciegos y Débiles Visuales, Efraín Mora, denunciaron ante el Órgano Interno de Control de la Conade las irregulares que atestiguaron.

"No estoy pintado, no soy un florero, no acepto la corrupción de nadie, ni de los familiares, se va a desterrar la corrupción, eso se lo vamos a enseñar a los conservadores", reviró el presidente Andrés Manuel López Obrador el pasado lunes 17 al ser cuestionado sobre las irregularidades en el Fodepar.

Sin embargo, este miércoles Irma Eréndira Sandoval precisó que el análisis de las auditorías, aunque ya se han emitido seis observaciones, aún no está completo, por lo que no es posible mencionar nombres de los involucrados ni precisar si se presentará una denuncia formal ante la Fiscalía General de la República (FGR).

Una de las observaciones también detectó un posible daño patrimonial por 6.3 millones de pesos debido a que entrenadores deportivos de alto rendimiento no cumplieron con el perfil, conocimientos y experiencia necesarios para desempeñar tal función.

Mientras que las irregularidades en el otorgamiento, aplicación y comprobación de recursos para Federaciones deportivas, suponen un daño de 14.2 millones de pesos.

En tanto, los pasos a seguir son la presentación del informe completo, que éste se remita al Área de Quejas que calificará las posibles faltas administrativas, mientras el Área de Responsabilidades substanciaría los procesos correspondientes en caso de confirmarse alguna de las irregularidades. Las faltas graves serán enviadas al Tribunal de Justicia Administrativa.

(diego joaquín)