Con este proceso, Rosario Piedra nunca va a tener legitimidad en la CNDH: PAN

Los senadores del Partido Acción Nacional (PAN) Kenia López, Damián Zepeda, Josefina Vázquez Mota y Xóchitl Gálvez presentaron una solicitud dirigida a la presidenta de la mesa directiva de la cámara alta, Mónica Fernández, para la anulación de la toma de protesta de Rosario Piedra Ibarra al frente de la CNDH, así como la reposición del proceso.

“Nunca va a tener legitimidad Rosario Piedra Ibarra si es electa con este proceso de votación (...) que triste que por querer imponer a alguien, se le vaya a destruir a una institución que defiende a ciudadanos de violaciones a derechos humanos”, expuso Zepeda.

Te puede interesar Piedra Ibarra estaría en CNDH para tapar violaciones de Morena: PAN

Asimismo, dijo que en caso de que no se tome en cuenta la solicitud presentada este domingo, se buscará llevar el caso a la Suprema Corte de Justicia de la Nación, o la autoridad correspondiente para garantizar la anulación de la votación.

En tanto, Gálvez recordó que tras el atentado del que fue objeto la senadora Citlali Hernández, en el Senado se compraron cámaras de seguridad de alta definición, mismas que calificó como “una chingonería”, por lo que pidió acceso a las grabaciones del circuito cerrado para aclarar que el video difundido por el PAN -en el que se observaría el conteo de nueve votos a favor de José de Jesús Orozco Henríquez- no está editado, como aseguraron Ricardo Monreal y posteriormente Martha Guerrero, quien aparece en la grabación.

Por su parte, Kenia López, de quien se ha referido una posible remoción de la Comisión de Derechos Humanos al interior del Senado, al reconocer que los senadores morenistas suman los votos necesarios para ello, dijo que espera que “tengan la dignidad suficiente para reconocer que hay un robo o un error”.

"EL OJO TAMBIÉN ENGAÑA": MORENA

Al acusar que se trata de un video “truqueado” el difundido por Acción Nacional la morenista Martha Guerrero aseguró que la cantidad de votos para el aspirante Orozco fue de ocho.

“Revisen bien, veanle, porque el ojo también engaña”, dijo, luego de explicar que en el video, entre el conteo del tercer y cuarto voto, ella alza la mano para poner saliva en sus dedos porque las boletas se le ataroban.

“El conteo que yo realicé fue correcto y transparente, los tres secretarios estuvimos de acuerdo con el resultado, junto con la secretaria técnica”, dijo este domingo en conferencia de prensa.

Asimismo, aseguró que si se revisa la continuidad del video se observará que no se trata del conteo final, y que en el oficial contó seis votos y se suman dos que tenía en una de sus manos, dando el total que se asentó para Orozco Henríquez.

“Nunca me desprendí de las boletas de orozco, vuelvo a contar y me las certifica la secretaria técnica”, enfatizó.

Por otro lado, dijo que espera una “actitud golpista” por parte de los senadores del PAN para el próximo martes, día en que se tiene programada la toma de protesta de Rosario Piedra Ibarra al frente de la CNDH, a quien consideró la mejor opción para que dirigir dicho organismo.

Por su parte, el también senador morenista, Eduardo Ramírez, dijo que “no tenemos que recuperar lo que siempre hemos tenido, que es la confianza”, al ser cuestionado sobre la credibilidad del partido frente a la oposición y la ciudadanía.

“Vamos a salir de esta crisis (...) es un tema que se va a resolver”, apuntó el legislador, además de decir que no ve posible que Piedra Ibarra no tome protesta el 12 de noviembre. “Con la mala noticia para Acción Nacional, no vamos a repetir procedimientos”.

En adición, exhortó a la senadora del PAN, Kenia López, no tomar “el papel de víctima” respecto a la propuesta de Germán Martínez de remover a López de la presidencia de la Comisión que preside.

djh