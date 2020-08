Con el nuevo etiquetado en alimentos, hasta Andy Warhol queda rebasado

"Somos bien extraños los mexicanos. Los que ya lo saben hasta se van a reÍr porque ni consumen esos productos, los que no lo sabían y que de repente empiecen a escuchar es que mira, tiene esto, esto y esto, van a empezar de borregos de ´ay, ya no lo voy a consumir", pero también están los vale madre, si antes no leyeron la etiqueta, menos lo van a hacer", comentó Angélica, quien sólo observó la nueva etiqueta con curiosidad y siguió su camino.