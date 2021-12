Con dos años de retraso, Conacyt publica el Programa Especial de Ciencia

Con al menos dos años de retraso, la directora general del Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología, María Elena Álvarez-Buylla, publicó este martes el Programa Especial de Ciencia, Tecnología e Innovación (PECiTI) en el Diario Oficial de la Federación (DOF).

El PECiTI 2021-2024 originalmente tendría que haber sido 2018-2024 y se debería haber publicado en 2019, a más tardar seis meses después del Plan Nacional de Desarrollo (PND).

Hasta ahora se desconoce qué causó que no se publicara a tiempo, ya que el 21 de diciembre de 2019, Álvarez-Buylla escribió en su cuenta de Twitter que el Consejo General de Investigación Científica, Desarrollo Tecnológico e Innovación, encabezado por el presidente Andrés Manuel López Obrador, "aprobó PeCiTI 2018-2024".

Presidida por el Lic. Andrés M. López Obrador, sesionó Consejo Gral. de Investigación Científica, Desarrollo Tecnológico e Innovación con la presencia de 9 Secretarios de Estado y destacados miembros del sistema de educación superior y CTI: Aprobó PECiTI 2018-2024@lopezobrador_ pic.twitter.com/XNVBKSv5tU — María Elena Álvarez-Buylla Roces (@ElenaBuylla) December 21, 2019

Especialistas consultados por La Silla Rota que tuvieron acceso al documento en aquella ocasión, señalaron que se trata del mismo, es decir, que en estos dos años no se le hizo ningún cambio, por lo que no hay explicación de que no se haya publicado antes.

El PECiTI se publicó el 28 de diciembre en el Diario Oficial de la Federación y entra en vigor a partir de este miércoles. Cabe recordar que primero se publicó en la Comisión Nacional de Mejora Regulatoria que emitió la exención del análisis del impacto regulatorio (AIR).

El Programa que regirá las acciones en materia de ciencia y tecnología durante los últimos tres años del gobierno del presidente López Obrador, considerando que se publicó en los últimos días de 2021, tiene seis objetivos prioritarios.

El primero es "promover la formación y actualización de especialistas de alto nivel en investigación científica, humanística, tecnológica y socioeconómica que aporten a la construcción de una bioseguridad integral para la solución de problemas prioritarios nacionales, incluyendo el cambio climático y así aportar al bienestar social".

ACOTA POTENCIAL EN CIENCIA

El segundo es alcanzar una mayor independencia científica y tecnológica y posiciones de liderazgo mundial; el tercero es "articular a los sectores científico, público, privado y social en la producción de conocimiento humanístico, científico y tecnológico, para solucionar problemas prioritarios del país con una visión multidisciplinaria, multisectorial, de sistemas complejos y de bioseguridad integral".

El cuarto objetivo consiste en articular las capacidades de CTI; el quinto es garantizar los mecanismos de acceso universal al conocimiento, y el sexto es la colaboración entre los diferentes niveles de gobierno, IES y centros de investigación.

Especialistas alertaron de aspectos del PECiTI 2021-2024 que se deben tener bajo la lupa.

En una entrevista previa con La Silla Rota, Brenda Valderrama Blanco, investigadora del Instituto de Biotecnología de la UNAM, criticó que este programa acota el potencial de investigación del país, al orientarlos a una agenda de Estado y a conceptos vagos como el de bioseguridad integral, que no se utiliza en documentos de este tipo.

Roberto Rodríguez, investigador del Instituto de Investigaciones Sociales de la UNAM, señaló que no hubo sorpresas en el PECiTI, pues como varios académicos y grupos lo han advertido, resulta problemático el que el Conacyt busque orientar el contenido de la investigación científica, pues choca con derechos básicos como la libertad de cátedra.

Valderrama y Rodríguez resaltaron que los factores de recursos y tiempo van a ser algo que también juegue en contra de este programa, pues llegó tarde para ser considerado dentro del presupuesto para 2022 y será hasta 2023 cuando tenga algún impacto.

"El PECiTI es un programa muy ambicioso sin recursos", criticó Valderrama, quien recordó que la inversión en ciencia y tecnología debe ir alineada a este programa, a lo que se suma que el presupuesto para el sector no muestra grandes incrementos. Señaló que para 2022 el Conacyt contará con 22 mil millones de pesos, 94% de estos recursos se destinan al Sistema Nacional de Investigadores y becas, mientras que el 6% restante se va a Pronaces.