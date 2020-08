Con dibujos, agradecen a padre Andrés llevar la fe a enfermos de covid

El timbre de su celular sonó, avisando al padre Andrés López que había recibido un mensaje vía Whatsapp. Pero él no imaginó lo que había recibido sino hasta que lo abrió. Cuatro dibujos trazados a lápiz e iluminados por una mano infantil, la de Damián, un niño oaxaqueño quien le envío el siguiente mensaje sin palabras: la imagen del "Super Padre Andrés" custodiado por Dios, venciendo al covid con sólo portar en su mano derecha una espada y en la izquierda un rosario.

Se sintió conmovido; y más aún porque Damián envío su dibujo sin saber que en aquellos días era real que el "Super Padre Andrés" era un paciente más luchando contra el virus de esta pandemia, luego de contagiarse en el Hospital General de México Eduardo Liceaga donde tenía un mes visitando a los enfermos covid ahí hospitalizados. Les llevaba oración, mensajes de paz y en caso necesario, absolución.

En realidad, muy poca gente sabía de su enfermedad; pero las casualidades no existen y no hay una explicación lógica al hecho de que este sacerdote recibiera un dibujo infantil que curó su alma contra el covid: igual que los pacientes de este nosocomio, destinatarios de las misivas infantiles

#CARTASDESDEELCORAZÓN

A Ivon Karina Ruiz le sucedió algo similar. Ella, subdirectora del Hospital General de México y coordinadora del plan de acción covid, es la médica responsable de entregar dichas cartas a los pacientes. Pero tuvo que dejar de hacerlo cuando -a la par del padre Esteban-, su estómago dio señales de que algo no andaba bien.

"En mi caso la detección del covid fue en etapas muy tempranas, no me dio ninguna molestia, pero siete días después empecé con malestar gastrointestinal; respiratorio afortunadamente no. En el hospital no hay un riesgo cero, lo disminuimos mucho con equipo de protección personal, pero es imposible llevarlo a riesgo a cero para el personal de salud. Aún enferma seguí operando el área desde casa, aunque pasé por una combinación entre depresión y responsabilidad del trabajo", explica. Y con franqueza, reconoce "no lo necesite, pero sí tuve miedo de entrar a un hospital y como todo paciente pensar sí entro, no sé si salga".

A su regreso, retomó la entrega de #CartasDesdeElCorazón y algo peculiar sucedió. "Me dije después de lo que pasé, me merezco mi carta ¿Por qué no?" Y sonríe. "La tengo pegada en mi oficina y seré honesta, me quedé con una que me gustó mucho; como los sacerdotes me entregan los sobres me puse a revisarlas y leo cada carta antes de entregarla. De ésta, me gustó el dibujo y el mensaje, sentí que me la habían escrito". Y eso levantó su ánimo como paciente en recuperación de covid.

UN TROZO DE PAPEL LO CAMBIA TODO

Hace tres meses La Silla Rota relató la historia del padre Andrés y la oportunidad que recibió para ser parte de este proyecto en la Arquidiócesis de México, con el fin de visitar a los enfermos de esta pandemia junto con los sacerdotes Roberto Funes y Adrián Lozano.

Su historia se entrelaza con otro proyecto de la Arquidiócesis, #CartasDesdeElCorazón, las misivas infantiles que los pacientes covid reciben (de manos de la doctora Ivon quien a su vez las recibe de parte de la Arquidócesis) con deseos de salud y pronta recuperación. La Silla Rota también contó el capítulo de esta pandemia donde los médicos atestiguan la inexplicable mejoría anímica de los pacientes al recibir estas cartas que les acompañan durante su enfermedad hasta ser dados de alta.

El padre Andrés recuerda bien cuando el 24 de mayo se realizó la prueba covid y su reacción al recibir el resultado positivo. "Tristeza, temor, desconcierto en lo que ha de venir", enlista. 33 días de enfermedad, fatiga y complicaciones respiratorias que enfrentó con oración, confianza y los "rosarios de esperanza" que realiza por Facebook. "Me decían que me veían muy agitado, muy cansado, aun así, seguimos transmitiendo para pedir por todos los enfermos y agonizantes", dice. Y fue cuando - ¿cómo explicarlo? - llegaron los dibujos de Damián.

¡Me animaron mucho! Fue casi al final de la enfermedad y estuvo muy bonito porque vienen de un niño que yo no conozco, solo sé que tiene como unos diez u once años. Decía que no se perdía el rosario y que lo rezaba acostado, que siempre rezaba por los enfermos del coronavirus y luego me mandó los dibujos. Y él me pinta así: como un superhéroe. Fue hasta el final que supieron que estaba yo enfermo

"Sus dibujos me llenaron de esperanza, alegría, me confortó porque tal vez yo no podía ya visitar a los enfermos por causa de la enfermedad; pero tenía la espada de la fe, el rosario y la oración para interceder por todos".

CAMBIOS A LA VISTA

"Sí, sí, sí", reafirma la doctora Ivon, después de presenciar durante tres meses los efectos que las #CartasDesdeElCorazón causan en los pacientes covid. "Son el tipo de mensaje que alientan respecto a su recuperación. Han ocasionado mucha esperanza, paz, unión, que es lo que nos falta trabajar como equipo porque, a fin de cuentas, sabemos que es un riesgo estar en contacto con el virus. Y recibir cartas también para nosotros como personal de salud, es parte de sentirnos valorados".

"La misma reacción tienen los pacientes al recibir su carta; algunos las leen ellos mismos, otras se las lee un familiar desde afuera a través de una videollamada. Escuchan frases como échale ganas, no estás solo, vas a salir, te vas a curar. Para el enfermo covid que está solo y aislado, estas muestras de cariño son importantes", señala. "Nosotros como médicos tenemos una formación científica; sin embargo, la situación emocional de cualquier paciente no está fundamentada por estudios científicos; no obstante, sí sabemos que mientras esté mejor la persona emocionalmente hablando, mejor va a resultar el tratamiento y su evolución, sea cual sea la enfermedad".

El sólo hecho de decirles que hay cartas dirigidas hacia ellos, el cambio es impresionante: la cara, la actitud, en cuestión de horas y días vemos su mejoría. Lo valoran al mil. No tenemos mediciones tan exactas en sus síntomas, pero su evolución clínica mejora en general

LA MEMORIA DE UN HOSPITAL

Este nosocomio trabaja ya en la elaboración de una memoria de su experiencia como hospital covid y eso incluye las #CartasDesdeElCorazón así como las visitas de los sacerdotes Andrés, Roberto y Adrián. "La investigación científica también está enfocada al tema de la videollamada pues fuimos el primer hospital en implementar la videollamada para enlazar al enfermo con el familiar. Los dibujos también porque somos los primeros en abrir la puerta a los sacerdotes. Realmente no tenemos una cura para el covid; hay muchos tratamientos, pero no una cura, así que todo suma: entre la religión, una bendición, unas palabras de fe, un dibujo. Y eso ayuda a que un paciente se sienta mucho más animado para salir adelante", explica la doctora Ivon.

-Las cartas de los niños que van dirigidas al personal de salud están pegadas a manera de mural en las áreas comunes, visibles para todos, para estimular y alentar, aunque mucha gente no cree en nuestra labor y no respeta mucho nuestro trabajo. Pero los niños sí lo respetan, enfatiza ella.

- ¿Qué le provoca ver su dibujo todos los días doctora, como paciente covid?, le pregunto.

-Me anima al saber que de alguna forma es difícil tanto tiempo y tantas horas en la oficina; a veces dejar de comer, estar lejos de la familia o saltarse algún alimento.

- ¿Y para usted padre Andrés?

-Tras esta enfermedad comprendo muy bien lo que sufren los pacientes porque ya lo sufrí, ahora sé en carne propia lo que se vive y sufre en el alma, mente y corazón. El dibujo de Damián es la mirada de un niño con su pureza, inocencia y fe en un acontecimiento tan trágico como la pandemia, mensajes que salieron de su corazón para llevarme ánimos como sacerdote capellán covid.