Con crisis sobre "veneno embotellado", CEO de Coca Cola visita a AMLO

El presidente Andrés Manuel López Obrador se reunió este lunes con el director ejecutivo a nivel mundial de la empresa Coca-Cola, James Quincey, con el que sostuvo "un diálogo respetuoso, constructivo y franco" en plena crisis en el país sobre los efectos en la salud de la comida chatarra y las bebidas refrescantes.

La reunión entre el mandatario mexicano y el director de la multinacional, a la que también asistieron otros ejecutivos de la compañía, ocurrió en el Palacio Nacional de México, según un mensaje y una fotografía que López Obrador publicó en redes sociales.

"Me visitó el director ejecutivo a nivel mundial de Coca-Cola, James Quincey. Hablamos de varios temas: apoyo a pequeños comerciantes, impuestos, la campaña de orientación nutricional, etiquetado e inversiones", apuntó López Obrador en un mensaje en Twitter.

Me visitó el director ejecutivo a nivel mundial de Coca-Cola, James Quincey. Hablamos de varios temas: apoyo a pequeños comerciantes, impuestos, la campaña de orientación nutricional, etiquetado e inversiones. Fue un diálogo respetuoso, constructivo y franco. pic.twitter.com/RKnQyQDyA8 — Andrés Manuel (@lopezobrador_) September 21, 2020

"Fue un diálogo respetuoso, constructivo y franco", agregó el presidente mexicano.

Como parte de las bebidas azucaradas y de los refrescos , la popular bebida mundial fue integrada en el nuevo etiquetado frontal de alimentos recientemente aprobado por el gobierno mexicano.

"VENENO EMBOTELLADO"

En julio, Hugo López-Gatell, subsecretario de Salud, aseveró que es necesario que la población deje de consumir refrescos y productos industrializados, la industria ya protestó. En Chiapas, Hugo López-Gatell, subsecretario de Salud, afirmó que es necesario que la población deje de consumir refrescos a los que llamó "veneno embotellado" y productos industrializados, además de mantener una alimentación saludable.

En la comunidad de Vista Hermosa, municipio de Berriozábal, el subsecretario de Salud federal afirmó que esto es esencial para combatir cualquier virus, como la covid-19, además de que estos productos dañan mucho al medio ambiente. “¿Para qué necesitamos el veneno embotellado, el de los refrescos? ¿Para qué necesitamos donas, pastelitos, papitas que traen alimentación tóxica y contaminación ambiental? Las botellas llegan a ríos y luego al mar”, argumentó.

“La salud que tiene México sería distinta si no nos hubiéramos dejado engañar por los estilos de vida que vienen de la televisión y se escuchan en la radio, como si fuera la felicidad. Les llaman jugos a los que están embotellados, pero no son jugos, es pintura con azúcar”, dijo.

López-Gatell Ramírez que existen “enfermedades silenciosas” que llevan a grandes problemas de salud pública.





“La obesidad, la diabetes y la hipertensión son las enfermedades silenciosas que nos pueden llevar a grandes complicaciones. Quien tenga diabetes debe cuidarse todos los días, y no solo con medicamentos, no solo es ir al centro de salud y que me receten, y que me salga yo de ahí con medicinas, no. Qué comemos, cuánta sal le ponemos a los alimentos, basta ya de la sal, los alimentos ya traen sal. ¿Cuánta azúcar traen las bebidas?”, recalcó.

NUEVO ETIQUETADO

El nuevo etiquetado frontal obliga a que prácticamente todo el portafolio de productos Coca-Cola muestre leyendas como "Contiene edulcorantes", "No recomendable para niños", "Exceso de Azúcares" y "Exceso de Calorías", entre otros.

Ante tal escenario, a finales de agosto, Coca-Cola Femsa comenzó un proceso para ampararse contra la reforma a la Norma Oficial Mexicana (NOM-051) que introduce un nuevo sistema de etiquetado para bebidas no-alcohólicas y alimentos preenvasados.

En tanto, las autoridades sanitarias de México calificaron a los refrescos como "veneno embotellado" y los señalaron, junto con los alimentos ultraprocesados, como los responsables de la crisis sanitaria por coronavirus que se vive en México y que hasta este domingo registró una cifra de 697.663 contagios y 73.493 decesos.

Las empresas del sector y organizaciones empresariales han criticado el posicionamiento al respecto del Gobierno mexicano al estimar que el impacto en los productores de caña de azúcar, cacao y pequeños comerciantes puede ser devastador económicamente.

ETIQUETADO DURO, HASTA 2025

El cambio de etiquetado de alimentos se hará en tres fases, de acuerdo con lo que se indica en la Norma Oficial Mexicana NOM-051NOM-051-SCFI/SSA1-2010 (NOM-051) que se publicó el 27 de marzo de este año.

La primera fase es la que estamos viendo actualmente, la cual entra en vigor el 1 de octubre y concluye el 30 de septiembre de 2023. En esta etapa el cálculo para determinar si un producto tiene sellos se realiza con base en los nutrimentos críticos añadidos.

En la NOM-051 se establece que si se agregan azúcares añadidas se debe evaluar azúcares y calorías; si se agregan grasas, se revisa grasas saturadas, grasas trans y calorías, mientras que si se agrega sodio a un alimento procesado, sólo se deberá evaluar el sodio.

Aunque entrará en vigor en menos de dos semanas, las autoridades dieron una prórroga hasta el 30 de noviembre para que las empresas cumplan con este nuevo etiquetado, si el 1 de diciembre aún no lo tienen, se podrán hacer acreedores a multas.

La segunda fase del etiquetado de advertencia inicia el 1 de octubre de 2023 y concluye el 30 de septiembre de 2025. En esta etapa se vuelven más estrictos los lineamientos para establecer el exceso de nutrimentos críticos.

COCA-COLA SE COMPROMETE A REDUCIR CALORÍAS

Tras la reunión con el presidente, Coca-Cola Company se comprometió a reducir las calorías de sus bebidas azucaradas.

A través de su cuenta de Twitter, la compañía anunció que promoverá que las personas tomen decisiones informadas sobre su hidratación, consumo calórico y requerimientos nutricionales.

Indicó también que apoyará a más de 1.2 millones de pequeños comercios, entre tiendas de abarrotes, puestos de comida y fondas, a través de apoyo en infraestructura, programas promocionales, digitalización, formación y créditos.