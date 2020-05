"Con covid, sólo podía comer Gerber y sudaba como puerco"

Raúl Valencia no pudo evitar enfermarse de la covid-19, pese a que tomó medidas para que el coronavirus no ingresara a su cuerpo.

En entrevista con La Silla Rota, Valencia, quien ya se recuperó de los malestares que le causó la enfermedad, refiere que evitó ir a un concierto tributo a Soda Stereo, para evitar el riesgo de contagio ahí. A mediados de marzo comenzó a trabajar desde casa, gracias a que la empresa en la que trabaja desde antes de que empezara la Jornada de Sana Distancia ordenada por el gobierno federal, les permitió la modalidad para que tomara distanciamiento social y evitar ser parte de la cifra de la pandemia.

Pero en su casa llegó a salir 4 veces al supermercado. Luego de esas salidas fue que comenzó a sentirse mal.

"Empecé a sentirme mal, a tener escalofríos. Decidí ir en los primeros días con médicos generales, me dijeron que tenía faringitis y me pidieron tomar cosas, pero seguí mal y me dolía el cuerpo", recuerda.

Entonces fue a urgencias del hospital San Angel Inn, donde el doctor que lo atendió no lo vio bien y le pidió hacer una tomografía de pulmones. Al verla vio una afectación de 40 por ciento, por lo que consideró que era altamente probable que el diagnóstico fuera de neumonía atípica con covid. El otorrinolaringólogo que lo atendió le pidió quedarse ahí, aún había camas en los hospitales, pero a punto de ingresarlo un neumólogo se acercó y le dijo que no, que se fuera a casa porque no tenía síntomas para hospitalizarlo.

El siguió las indicaciones y se fue a casa a pasar la cuarentena.

Nunca me había sentido tan mal, sin olfato, no me sabía la comida, nada, sólo comía Gerber, sudaba como puerco, las pastillas me hicieron pedazos, sigues con temperatura, sudando y sudando

Cuestionado sobre por qué comía sólo Gerber, responde que porque incluso si mordía algo le dolía, y necesitaba tener algo en su panza.

Estuvo 14 días en aislamiento, con un tratamiento por 10 días, con broncoaspiradores. Su esposa lo cuidó y la empresa donde ella trabaja le mandaron a hacer una prueba en un hospital privado y resultó que ella también tenía covid, pero era asintomática.

Raúl agradece que tuvo suerte de no ir a quedarse internado en un hospital y que además parte de los gastos que tuvo en medicina y que ascienden a 5 mil pesos será reembolsado por el seguro de gastos médicos mayores de su esposa.

Pero sabe que no todos los que se quedan en cuarentena en su casa tienen esa suerte y que cinco mil pesos puede ser un mes de gastos de una familia en México.

Las pastillas y medicinas costaron 5 mil pesos pueden llevar a la bancarrota a una familia y en el hospital fueron 20 mil pesos con la placa de pulmones y la prueba de influenza. Hasta el cubrebocas te lo cobran

Raúl reconoce que no pasó la experiencia de ser hospitalizado e incluso se benefició de una red de apoyo luego de que el portero del edificio donde vive, le donó la hidroxicloroquina que se requiere y que el empleado pudo donarle porque su hija tiene lupus.

No fui hospitalizado, no tengo dolencia, la otra semana nos vienen a hacer la prueba de covid y ya con resultados iremos con el neumólogo para valorarme y otra placa para ver mis pulmones

Haber tenido la covid incluso lo confrontó con temas como la finitud de la vida y pensamientos sobre cómo deja a sus seres queridos.

"Hace tiempo ya hice mi testamento, arreglé los temas administrativos, pero entré en angustia y quizá sin el miedo colectivo hubiera dicho ´es sólo neumonía´ pero con vídeos que he visto fue otra cosa. Te espantas", reconoce.

Como otras personas, ya le tocó ver fallecimientos de familiares no tan directos de la tercera edad y también le preocupan sus papás, a quienes vio hace poco y estaban bien, aunque su suegra sí tenía una gripa.

Ya con el olfato y el gusto recuperado dice que, aunque en otra prueba de covid salga positivo, ya está consciente de en qué consiste.

En casa aun usa cubrebocas y aún duerme separado de su esposa.

"Tras esta experiencia y a 20 días de haberme recuperado les puedo decir que el coronavirus sí existe, tómenselo en serio. Si no tienen que salir de su casa no lo hagan y si tienen que salir, váyanse bien protegidos porque además de que su salud se ve comprometida también su bolsillo. Tan solo en los primeros 7 días de tratamiento tuve que desembolsar 5 mil pesos y todavía falta por hacer algunos estudios, además que si no hay camas vas a sufrir tú y tus seres queridos porque ya no hay camas, la recomendación es quédate en casa", concluye.

(María José Pardo)