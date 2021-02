Con AMLO “la libertad de expresión está en riesgo”: Rodríguez Araujo

Por amenazas y acoso de los “bots”, el analista político Octavio Rodríguez Araujo anunció que dejara de escribir tras más de 50 años en el oficio.

Primero, Rodríguez Araujo dejó de publicar en La Jornada –pese a ser uno de sus miembros fundadores– en noviembre del año pasado, argumentando que lo hacía por dignidad y por coherencia.



Ahora, lo hace de manera definitiva, pues desde entonces compartía sus escritos a través de su cuenta de Facebook.

Ambas decisiones fueron motivadas tras la victoria electoral y posterior llegada al gobierno de Andrés Manuel López Obrador, de quien hace referencia la polarización y presiones gubernamentales hicieron que le fuera imposible continuar en La Jornada y ahora en redes sociales.

Rodríguez Araujo, quien siempre fue crítico a los gobiernos y principales grupos empresariales en México, explica que antes del gobierno de Carlos Salinas de Gortari “había censura en los periódicos, incluso en los que yo escribía, y no hubo uno que no desaprobara mis textos aunque fuera pocas veces”.

Con la llegada de Salinas y en adelante, –continúa– la intolerancia hacia la prensa disminuyó sensiblemente, pero no por vehemencia, sino por pragmatismo, pues “entre tantos millones de habitantes, unos miles de lectores no contaban en la opinión pública”, de ahí la famosa frase del entonces presidente: “ni los veo, ni los oigo”.

En los gobiernos siguientes, Ernesto Zedillo, Vicente Fox, Felipe Calderón y Enrique Peña Nieto, refiere Rodríguez Araujo, “nunca hubo censura o personalmente no la sufrí si acaso la hubo en algún lado”.

Sin embargo, para el analista político, “por primera vez en medio siglo […] la libertad de expresión está en riesgo, no de desaparecer, pero sí de ser ultrajada”, es decir, desde la llegada de López Obrador al poder.

“Recientemente, además de las amenazas no muy veladas desde el poder, recibí una gigantesca ola de bots que automatizaron, en perfecta sincronía, respuestas a un artículo en Facebook que no gustó a los seguidores de Morena y de su principal líder”

En sus últimos escritos, Octavio Rodríguez Araujo criticó, por ejemplo, los acuerdos migratorios del gobierno mexicano con el estadunidense para que este último no impusiera aranceles a los productos nacionales.

En otra de sus publicaciones, sostiene que en las pasadas elecciones de junio, Morena ganó porque hubo menos participación ciudadana.

Uno más de sus textos critica a quienes cambiaron sus posturas para que estas fueran similares a las del presidente.

Por ello, tras meditarlo en profundidad, Octavio Rodríguez Araujo decidió ya no publicar y si así lo hiciera, sería “sobre temas que no me lleven a temer alteraciones a mi estabilidad”.

“He llegado a la conclusión de que ser crítico en la actualidad tiene consecuencias y que éstas pueden no ser las deseables para continuar mi vida como la he tratado de conducir por décadas y sin traicionar mis principios”

Octavio Rodríguez Araujo expresa su decepción y algo más a la llamada Cuarta Transformación, encabezada por Andrés Manuel.

“Confieso que nunca pensé que el triunfo de un movimiento que apoyé por muchos años se convertiría no sólo en una decepción sino en una amenaza a la libertad de expresión que disfruté por varias décadas”.