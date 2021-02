Con 8 mil mdd de 23 bancos internacionales AMLO garantiza solvencia de Pemex en su sexenio

Te puede interesar Producción de crudo en Pemex sigue por los suelos

Este jueves Andrés Manuel López Obrador encabezó la firma de un acuerdo con el que se renuevan las líneas de crédito revolventes de Pemex. El monto del acuerdo es por 8 mil millones de dólares, dispuestos de manera conjunta por 23 bancos internacionales.

“Nosotros vamos a saber corresponderles, vamos a saber estar a la altura de las circunstancias. Pemex es una empresa fundamental para el desarrollo de nuestro país, quedó maltrecha porque no se administró adecuadamente, sobre todo no se administró con honestidad. Y yo considero que un signo de los nuevos tiempos tiene que ser el no permitir la corrupción en empresas, en el sector financiero, en el gobierno en su conjunto”, destacó AMLO en la reunión celebrada en Palacio Nacional.

De acuerdo con lo expresado por el mandatario a través de sus redes sociales, el acuerdo cuenta con tasas de interés más bajas a las de contratos previos y mayor tiempo de solvencia, con lo que se garantiza el fortalecimiento de la petrolera nacional a lo largo del sexenio del tabasqueño.

Firmamos un acuerdo de refinanciamiento para renovar líneas de crédito revolventes por 8 mil millones de dólares, con tasas de interés más bajas y mayor tiempo, para fortalecer a Pemex durante todo el sexenio. pic.twitter.com/hT50ch6siv — Andrés Manuel (@lopezobrador_) 27 de junio de 2019





