Con 6.2 mdp acondicionan cuartel para la Guardia Nacional en San Lázaro

La Cámara de Diputados aprobó gastar 6.2 millones de pesos para adecuar un espacio de 233 metros cuadrados para instalar elementos de la Guardia Nacional dentro del Palacio Legislativo de San Lázaro. El proyecto consultado por La Silla Rota no utiliza la palabra "destacamento" o "cuartel", aunque, por sus características, lo sería.

Según la Ley Orgánica del Congreso está prohibido el ingreso y permanencia de cuerpos de fuerza pública de cualquier tipo dentro del salón de sesiones de cualquiera de las dos Cámaras, a menos que eso ocurra bajo petición expresa de la presidencia en turno de la Mesa Directiva. Sobre otras instalaciones del recinto que albergue a los legisladores federales, no se especifica algo.

Hasta ahora, solo se tiene registrada la presencia de dos cuerpos de seguridad, tanto en la Cámara de Diputados como en el Senado: los vigilantes de la Dirección General de Resguardo y Seguridad, a cargo de Carlos Noriega; y los elementos de la Secretaría de Seguridad Ciudadana (SSC) de la Ciudad de México, contratados para vigilar las inmediaciones del lugar.

¿QUÉ DICEN LOS CONTRATOS?

Este proyecto, para la instalación de un destacamento para la Guardia Nacional en San Lázaro, se basa en dos contratos, fechados en junio y diciembre de 2021, y ambos firmados por la Dirección General de Recursos Materiales y Servicios, a través de su Dirección de Adquisiciones. Las compras fueron asignadas a la empresa Dimex Desarrollo e Infraestructura SA de CV.

En ambos contratos se establece que el espacio asignado a la Guardia Nacional se localiza en el edificio "E", en la zona de basamento, a nivel del estacionamiento.

El plano arquitectónico señala un espacio de dormitorio para 32 elementos de la Guardia Nacional, divididos en 15 literas, además de área de comedor, vestidores, cocineta, dos oficinas y sala de televisión; y dos oficinas adicionales con cama individual.

El primer contrato asciende a 5 millones 782 mil 776 pesos y el segundo –para corregir detalles de la adaptación del lugar–, por 342 mil 727 pesos. En total, 6 millones 247 mil pesos.

La justificación que dio la Cámara de Diputados para este gasto es que "el área que ocupan personal de la Guardia Nacional en este Palacio Legislativo se observa que carece de instalaciones adecuadas, así como la necesidad de una rehabilitación integral, el cual es necesario atender, para conservar en óptimas condiciones dicha área, mejorando su higiene, confort y funcionalidad para los elementos designados a esta Cámara de Diputados".

Consultada al respecto, Dulce María Sauri, ex legisladora y ex presidenta de la Mesa Directiva de la 64 Legislatura, afirmó a La Silla Rota no tener conocimiento de este proyecto en su momento; es decir, de la intención de asignar un espacio físico a elementos de la Guardia Nacional en San Lázaro en junio 2021, cuando ella presidió el Congreso.

-

EL LISTADO DE COMPRAS

Se ordenó la compra de 15 literas metálicas tipo militar y 32 equipos de cama (colchoneta más juegos de almohada, funda, sabana y cobija) con valor unitario de poco más de 10 mil 195 pesos.

También la adquisición de un equipo de aire acondicionado marca York porque el lugar asignado carece de ventilación natural; una parrilla eléctrica marca Black and Decker y campana de pared marca Whirlpool. Además, 6 mesas de acero inoxidable (3 para trabajo y 3 más para comedor)

También 17 bancas para vestidor, 17 lockers con chapa y 10 sillones individuales. Aunado a 4 gabinetes metálicos con entrepaños para para almacenamiento de equipo de protección corporal, que regularmente se compone de chalecos antibalas, cascos balísticos, espinilleras, rodilleras, coderas y lentes goggles.

Adicionalmente, dos gabinetes más para almacenar equipo de contención que regularmente se compone de escudos y tolete. Y un gabinete para almacenamiento de agentes químicos no letales que regularmente se utilizan para disuadir manifestantes.

El costo de esta denominada rehabilitación del espacio se estimó en 2 millones 331 mil 182 pesos tan solo para trabajos de albañilería que consisten en afinar y pintar muros de concreto, pintar columnas, limpieza de charolas de aluminio, colocación de plafones para techo, elaboración de tapa registro en celda de cimentación, colocación de piso cerámico, instalación eléctrica y cancelería, entre otros.

En el segundo contrato, de diciembre 2021, se solicitó comprar dos camas individuales metálicas tipo militar además de trabajos complementarios. Esto incrementó el número total de camas a 17, es decir, para un total de 32 elementos.

LAS FECHAS DE ENTREGA

En ambos contratos de los cuales La Silla Rota tiene copia estipularon como fecha límite de entrega diciembre 2021; y estableció que Dimex Desarrollo e Infraestructura podría, de ser necesario, trabajar las 24 horas del día los 7 días de la semana en tres turnos de trabajo.

Ambos documentos fueron firmados por el director de Servicios Generales, Martín Tadeo Huerta; Ricardo Reyna, director de Recursos Materiales y Servicios; Rodrigo Aguilar, director de Adquisiciones. Por Dimex firmó su representante legal Luis Felipe de Jesús Contreras Langagne.

Los contratos cuentan con una cláusula de suspensión temporal de la orden de servicio para dar a la Cámara el beneficio de suspender temporalmente todo o una parte los servicios contratados "por causas justificadas, sin que ello implique su terminación definitiva".

¿QUÉ DICE LA LEY?

El contexto de esta historia es que en la Cámara de Diputados está prohibido el ingreso de policías al recinto, a menos que sea bajo petición expresa del presidente en turno de la Mesa Directiva del Congreso.

El artículo 12 de la Ley Orgánica del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos dice "Los recintos del Congreso y de sus Cámaras son inviolables. Toda fuerza pública está impedida de tener acceso a los mismos, salvo con permiso del presidente del Congreso, de la Cámara respectiva, o de la Comisión Permanente, según corresponda, bajo cuyo mando quedará en este caso".

Y advierte que solo el presidente de ésta, "podrán solicitar el auxilio de la fuerza pública para salvaguardar el fuero constitucional de los diputados y senadores y la inviolabilidad de los recintos parlamentarios; cuando sin mediar autorización se hiciere presente la fuerza pública, el presidente podrá decretar la suspensión de la sesión hasta que dicha fuerza hubiere abandonado el recinto".

Personal consultado en San Lázaro, que solicitó reservar su nombre, afirmó que sí hay personal de la Guardia Nacional dentro, pero que no tiene autorizado operar dentro de las instalaciones; solo tiene permitido ingresar a un estacionamiento asignado y permanecer en su unidad de traslado.

Por ejemplo, estuvieron presentes Semana Santa durante las manifestaciones que se realizaron afuera, previo al debate de la Reforma Eléctrica que propuso el presidente Andrés Manuel López Obrador. Desde el estacionamiento realizaron monitoreo de lo que sucedía afuera y evaluaron que todo se desarrolló de manera pacífica.

Adicionalmente, mencionaron que lo que fue la Policía Federal tuvo un especio de recepción solo para eventos de emergencias, lo que consistía en un reducido espacio con un sillón y un lugar para poner –amontonados– sus equipos de protección. El espacio no era fijo y no siempre se ocupó.

El último conflicto externo relevante que se registró en San Lázaro fue en septiembre 2019, cuando profesores de la Coordinadora Nacional de Trabajadores de la Educación (CNTE) cerraron entradas y salidas del Congreso durante el debate legislativo de la Contrarreforma Educativa. Esto causó altercados físicos y verbales con el personal que intentó entrar y/salir, así como con personal de la guardería CENDI al servicio de sus trabajadores.

¿CUÁL ES EL GRUPO DE SEGURIDAD INTERNA EN SAN LÁZARO?

Se trata de la Dirección General de Resguardo y Seguridad, a cargo de Carlos Noriega, área que depende de la Secretaría General cuya titular es Graciela Báez. Cuenta con personal de protección civil y seguridad; ninguno esta armado y su responsabilidad es revisar todas aquellas situaciones relacionadas con incendios, circuito cerrado de televisión y radiocomunicación, así como la vigilancia interior y exterior.

A la par de los dos contratos otorgados al espacio de la Guardia Nacional, la Cámara de Diputados autorizó en junio 2021 otro por 7 millones de pesos para la construcción de oficinas de esta Dirección. La empresa Crusant Constructora S.A de C.V. fue a quien se adjudicó esta licitación.

Aunado a esto, la Cámara de Diputado a través de esta Dirección, celebra un contrato anual con el Gobierno de la Ciudad de México para contratar el servicio de seguridad y vigilancia de la policía de Ciudad de México.