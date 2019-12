Con 24 mil 484 carpetas, primer año de AMLO tiene el mayor número de homicidios dolosos

Los primeros 11 meses del gobierno del presidente Andrés Manuel López Obrador registra la mayor cifra de carpetas de investigación por homicidios dolosos documentada en la historia reciente de México.

De acuerdo con los reportes del Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública (SESNSP) los expedientes abiertos entre el 1 de diciembre de 2018 y el 31 de octubre de 2019, superan a los iniciados durante el mismo periodo de los gobiernos de Felipe Calderón Hinojosa y Enrique Peña Nieto.

Los datos mensuales del SESNSP mencionan que, durante los primeros 11 meses de la presente administración, se tiene un registro de 24 mil 484 carpetas por la muerte de una o más personas. Los datos muestran que cada 24 horas se iniciaron 80 expedientes.

Esta cifra es 154.35% mayor a la registrada en el mismo periodo de gobierno de Felipe Calderón Hinojosa, cuando se abrieron 9 mil 551 carpetas de investigación.





La misma situación se presenta en el mandato de Enrique Peña Nieto. Al comparar ambas cifras, los datos muestran que hay un incrementó de 44.20%. Durante los primeros 11 meses de gobierno de Peña se abieron 16 mil 979 carpetas de investigación por homicidio doloso.

En 31 de las 32 entidades se presenta una tendencia al alza en las averiguaciones previas o carpetas de investigación iniciadas por homicidio doloso. La única donde se presenta una disminución es Yucatán.

10 ESTADOS: 65% DE EXPEDIENTES

Los datos del Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública indican que, el 65% de los expedientes por homicidio doloso iniciados durante los primeros 11 meses de este gobierno se concentran en 10 estados del país.

Guanajuato acumula 2 mil 255; le siguen Baja California, 2 mil 192; Estado de México, 2 mil 100; Chihuahua, mil 822; Jalisco, 1 mil 735; Michoacán, mil 309; Guerrero, mil 302; Ciudad de México, mil 191; Veracruz, mi 173 y Puebla, 938.

Durante este sexenio se han abierto diferentes carpetas de investigación por homicidios múltiples, entre ellos, se encuentra el de tres mujeres y nueve menores de edad, todos miembros de la familia LeBarón, en el municipio de Bavispe, Sonora, el pasado 4 de noviembre.

La madrugada del 8 de agosto en Uruapan, Michoacán, fueron localizados los cadáveres de 19 personas, algunas colgadas de puentes y otras desmembradas en diferentes partes de la Ciudad.

El 28 de agosto 23 personas murieron luego de que fuera incendiado el bar "Caballo Blanco" en Coatzacoalcos, Veracruz, ubicado en la calle Román Martín en la colonia Palma Sola.

La madrugada del 9 de marzo, 15 personas que se encontraban en el interior del bar "La Playa Men´s Club", en Salamanca, Guanajuato fueron asesinadas por sujetos con los rostros cubiertos.

El 6 de enero hombres armados ingresaron al bar "Las Virginias", en Playa del Carmen, municipio de Solidaridad, Quintana Roo y mataron a siete personas.

El 3 de diciembre de 2018 ocho policías de Fuerza Única Regional (FRG) Jalisco, fueron emboscados por un comando en el municipio La Huerta. Un día después, en Esperanza Puebla, siete civiles fueron ejecutados.

El 4 de febrero Ocho personas indígenas, del municipio de Acatepec, Guerrero, fueron asesinadas y dos más resultaron heridas tras ser atacadas por sujetos armados, en el camino que une a las comunidades de Plan de Ayala y Barranca Piña.

El 27 de diciembre seis personas fueron acribilladas por sicarios que ingresaron a la fuerza a su domicilio, ubicado en la Colonia Francisco Villa, en el municipio de Salamanca, Guanajuato.

El 8 de enero en Santa Cecilia, alcaldía Tláhuac, cuatro ex policías de la Secretaría de Seguridad Pública capitalina fueron asesinados por sicarios. El 23 de enero en Valle de Santiago, Guanajuato, un comando asesinó a seis personas, entre ellas dos niños, dos adolescentes y un joven.

NO HAY ESTRATEGIA

El experto en seguridad nacional, Armando Rodríguez Luna consideró que la violencia continuará en los siguientes meses debido a que no hay una estrategia de seguridad que permita contener la violencia.

"El tema de la incidencia delictiva ha crecido, principalmente los homicidios. Este año se confirma la tendencia. Hace un mes Alfonso Durazo presentó unos datos en los que mencionaba que había un punto de inflexión en el tema de los homicidios. Sin embargo, organizaciones como México Evalúa han demostrado que no hay punto de inflexión, por el contrario se han incrementado. Observábamos que hay un crecimiento constante de los homicidios. En tema de robos y secuestro también se ha incrementado", comenta el investigador del Colectivo de Análisis para la Seguridad con Democracia (Casede).

En entrevista con LA SILLA ROTA mencionó que en los últimos cuatro meses, el gobierno crimen organizado ha incrementado sus capacidades y ha mostrado una mayor violencia que, hasta el momento no ha logrado contener la Guardia Nacional.

"En los últimos cuatro meses, la delincuencia organizada ha asumido un papel mucho más protagónico al evidenciar las fallas de coordinación en materia de seguridad entre la federación y los estados debido a que no hay una estrategia clara de cómo enfrentar al crimen. La Guardia Nacional también se ha quedado lejos de responder a las necesidades. El crimen organizado ha mostrado su poder a través de decapitados, colgados y diferentes muestras de violencia. El gobierno no tiene clara una evaluación de las capacidades del crimen organizado, principalmente del Cártel de Jalisco Nueva Generación y del Noreste".

Luna consideró que no hay que cambiar la estrategia de seguridad, ya que lo primordial es que se defina primero una, ya que hasta el momento no hay un documento que permita evaluar las acciones del gobierno.

"No diría cambiar la estrategia, porque no he observado ninguna estrategia, no hay estrategia. En comparación a los gobiernos de Calderón y Peña Nieto Publicaron un documento que se llama Programa Nacional de Seguridad, en los que se hablaba de diferentes temas de seguridad. Estos documentos porque analizaban y mostraban los objetivos a hacer. Esto era un documento oficial para poder evaluarlos. Hasta el momento esto no ha pasado en la administración del presidente López Obrador".

