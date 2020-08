Con 137 días de trabajo a distancia, México cuenta con la UNAM: Graue

En estos momentos todavía aciagos, México debe saber y estar seguro de que cuenta con su Universidad, aseguró hoy el rector de la UNAM, Enrique Graue Wiechers, al dar inicio a la sesión ordinaria del Consejo Universitario, que por primera vez en la historia se lleva a cabo de manera remota.

Señaló que las y los universitarios son el reflejo del lema de la Universidad Nacional, un ejemplo para la nación y muestra tangible de que México tiene un futuro cierto y prometedor.

El rector de la UNAM dirigió un mensaje a la comunidad universitaria y posteriormente solicitó un minuto de silencio en memoria de académicos, estudiantes y trabajadores fallecidos a consecuencia de la covid-19.

"Hace 137 días que ante la contingencia sanitaria suspendimos nuestras actividades presenciales y nos adecuamos al trabajo a distancia", informó.

Comentó que todos han pasado por un largo periodo de dolor e incertidumbre que ha puesto a prueba el valor universitario para enfrentar los retos del aislamiento y de la privación de nuestra vida económica, social y emocional.

"Cuando nos distanciamos decíamos que la Universidad de la nación no se detiene, y no se detuvo y no se detendrá. Por eso estamos aquí: para dar cauce a las resoluciones que este pleno tomará y que por motivos de la pandemia, han quedado pendientes y que son necesarias tomar", lanzó el rector.





AGRADECE A ALUMNOS Y PROFESORES





Recoció al alumnado, que por centenas de miles se ha sabido adaptar al reto de concluir sus ciclos escolares a distancia, en modalidades a las que no estaba acostumbrado y superando las dificultades inherentes a ello. A toda la población estudiantil le debemos nuestra solidaridad, empatía y consideración.

Agradeció al cuerpo docente, que con voluntad e interés se involucró en los distintos recursos tecnológicos y con versatilidad siguió adelante para cumplir su importantísima misión.

También reconoció a los investigadores, quienes desde sus laboratorios y cubículos continuaron sus investigaciones o adaptaron metas y objetivos para dar respuesta a los problemas que enfrenta la nación. Y al personal administrativo, que desde sus distintas y variadas funciones permitieron que la Universidad continuara su indeclinable labor.

(Luis Ramos)