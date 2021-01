Compra retrasada de medicinas abre la puerta de nuevo al desabasto

La Oficina de las Naciones Unidas de Servicios para Proyectos (UNOPS) firmó con atraso los contratos para la compra de medicamentos 2021 de México, lo que abre la puerta para el desabasto. Los contratos, por un monto total de 4 mil 128 millones 415 mil 288 millones de pesos, se firmaron entre el 23 de diciembre y el 7 de enero, aunque las entregas deben comenzar este mismo mes.

Esto corresponde sólo a la primera parte de las adquisiciones, ya que la mayor compra se concretará en marzo para que se entreguen en mayo, de acuerdo con el calendario presentado.

La Silla Rota revisó la información de la UNOPS sobre los contratos para la compra consolidada de medicamentos para México y encontró 14 adjudicaciones que se hicieron, en dólares ascienden a 206 millones 111 mil 597, que en pesos son 4 mil 128 millones 415 mil 288.

Los contratos se firmaron con laboratorios establecidos en México, de acuerdo con la información de la UNOPS: Boehringer Ingelheim, Bayer, Asofarma, Celgene Logistics, Merck Sharp & Dohme, Novartis, AstraZeneca, Bristol-Myers, Lemery, Roche y Amarox Pharma.

En esta primera etapa la UNOPS planeaba la compra de 367 claves de medicamentos, 105 de patente y 262 de fuente única y genéricos que son prioridad para el Sector Salud. En su portal donde viene la información de los contratos no se detalla qué fármaco se adquirió, sólo que fue como parte del proyecto "Drugs and Pharmaceutical Products", por lo que hasta el momento no se conoce si se compraron todas las claves.

Lo que sí es un hecho es que hubo retraso en el proceso, ya que en la segunda sesión informativa que se realizó el 3 de diciembre se indicó que los contratos se iban a concretar en la última semana del año y algunos se firmaron durante los primeros días de enero.

UNOPS REPORTA COMPRA DE 4 CLAVES DE ONCOLÓGICOS

Los padres de niños con cáncer del Movimiento Nacional por la Salud manifestaron el martes pasado su preocupación sobre qué medicamentos oncológicos se han comprado, tras dos años de lucha contra el desabasto intermitente en varias partes del país.

En la información de las compras realizadas por la UNOPS se muestran cuatro contratos de compra de medicamentos oncológicos para México, 180 millones 481 mil 453 pesos, los cuales se firmaron el 23 de diciembre.

En estos contratos sí se indica qué clave se adquirió, aunque no el número de piezas. El tamoxifeno se compró a Asofarma de México por 3 millones 541 mil 549 pesos; la gemcitabina se adquirió con Amarox Pharma por 5 millones 584 mil pesos.

A Roche se le compró trastuzumab, por un monto de 127 millones 201 mil 502 pesos, mientras que a AstraZeneca la UNOPS le adquirió goserelina, por un total de 44 millones 154 mil 402 pesos.

FALTA SEGUNDA PARTE DE LA COMPRA PARA 2021

Esta es la primera ocasión en la que México hace su compra consolidada a través de la UNOPS, luego de que el presidente Andrés Manuel López Obrador señaló que hubo corrupción durante los sexenios anteriores y que ahora buscarían obtener mejores precios en el extranjero.

La adquisición más grande se hará en la segunda parte, para contar con mil 657 claves de medicamentos. De acuerdo con el calendario, la presentación y apertura de ofertas se realizará el 18 de enero y los contratos se firmarán en marzo, con el objetivo de que el abasto empiece en mayo.

De manera paralela se realiza la licitación internacional para comprar material de curación, en este caso, la apertura de ofertas se realizará el 25 de enero de 2021, los contratos se firmarán en marzo y se entregarán los productos a partir de mayo.