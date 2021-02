Compra de pipas para distribuir gasolina elevó deuda de Pemex: ASF

La compra de las pipas no llevó a un aumento en el transporte de combustible como lo tenía planeado el gobierno (Fotos: Archivo/Cuartoscuro)

El desabasto de gasolinas al inicio del sexenio derivado del huachicoleo orilló a Pemex a comprar pipas por 2 mil 133 millones de pesos, que ahora observó la Auditoría Superior de la Federación (ASF) por presuntas anomalías en el proceso de adquisiciones.

Pemex adquirió una deuda (ocho años) de 103 millones de dólares (2 mil 133 millones de pesos) para la compra de 612 pipas para la distribución de combustible durante la estrategia del gobierno federal para frenar el robo de combustible; sin embargo, nunca fue justificada con documentos.

La Auditoría Superior de la Federación (ASF) determinó que, en 2019, la deuda se contrajo con la empresa P.M.I. Norteamérica, S.A. de C.V, sin que se contará con documentación comprobatoria relativa a los gastos pre operativos y operativos y los saldos informados en su estado financiero correspondiente al ejercicio 2019.

"El contrato número PMI-CONT-35-2019 ´Contrato de crédito simple, que celebran P.M.I. Norteamérica, S.A. de C.V., como acreditante y por otra parte I.I.I. Servicios S.A. de C.V., como acreditada, se suscribió el 22 de enero de 2019 por un préstamo de hasta 180 millones dólares durante 8 años, de los que finalmente I.I.I. Servicios S.A. de C.V. dispuso de 103 millones de dólares, de los cuales destinó el 96.8% (99,679,097.4 dólares) a la compra de los auto tanques y el 3.2% (3,320,902.6 dólares) restante se empleó en servicios pre operativos, y operativos, entre otros, cuyo monto reveló una diferencia superior del 5.7% (5,379,875.6 dólares) respecto de lo que sustentan los contratos", menciona la auditoria.

Según la auditoria "Adquisición de Pipas para Transporte de Combustible Auditoría de Desempeño", 2019-6-90T9N-07-0412-2020, las pipas adquiridas no cumplieron con los requerimientos estipulados en los contratos.

El documento menciona que las pipas fueron entregadas 15 días después de lo pactado, además, de que, en los dos primeros meses de uso para los traslados de combustible, sólo se usaron 29 de los 44 tanques adquiridos.

"Respecto de la eficiencia operativa de las pipas adquiridas, se identificó que los auto tanques adquiridos en 2019 a través de la filial I.I.I. Servicios S.A. de C.V. no fueron entregados con la oportunidad requerida, no cumplieron la totalidad de las especificaciones técnicas establecidas en las Normas Oficiales Mexicanas (NOM), no se efectuó la inspección de los bienes recibidos, ni se distribuyeron con base en las necesidades de abastecimiento y se identificaron deficiencias en la operación, resguardo y mantenimiento de los vehículos".

El análisis menciona que la compra de las pipas no llevó a un aumento en el transporte de combustible como lo tenía planeado el gobierno, además de que nunca justificó el motivo para la compra de las unidades.

"En ningún momento se atendió una situación de desabasto, sino una problemática de distribución de productos de las costas al centro del país, y que la medida tampoco fue implementada por el Gobierno Federal, sino por dos Empresas Productivas Subsidiarias de PEMEX: PLOG y PTRI", argumentos que demeritan la existencia de una emergencia y la necesidad de efectuar la adquisición inmediata de vehículos mediante la implementación del esquema denominado".

En enero de 2019 el gobierno federal informó que se adquirieron las pipas para ayudar a la distribución de combustible, supuestamente originada por el robo de hidrocarburos que realizan organizaciones del crimen organizado.

"Estas pipas, estos carros tanque, van a estar operados por la Secretaría de la Defensa Nacional en el Plan DN-lll Para el Abasto de Combustible, es un asunto de seguridad nacional. El informe que tengo de ayer, de la misión, es de que ya se firmaron contratos para adquirir 571 pipas", a un precio de 85 millones 393,097 dólares", informó el presidente el 21 de enero de 2019.