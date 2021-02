Compone enfermero canción como desahogo: ”Es una catarsis por covid”

Teojari Sandoval es auxiliar de enfermería. También es compositor. Desde hace tres semanas fue enviado al área de consulta de la Unidad Médica 35 de Culiacán, Sinaloa, para atender a pacientes. Lo que ha visto ha sido diverso, como pacientes que acuden espantados y creen sin evidencias que tienen la covid; los que sí son diagnosticados con la enfermedad, se niegan a creerlo y no usan cubrebocas; más lo visto afuera, como agresiones a personal médico, le sirvió como material para componer la canción “Ni héroes ni villanos”.

“Necesito desahogarme de algún modo/ porque creo voy a explotar y no es reclamo para nadie/ es mi manera de gritar, sacar mi rabia y la impotencia que siento/ cuando escucho que no es cierto/ lo que pasa es un invento y nada más”, se le escucha cantar, acompañado de una guitarra, en un video que ha sido compartido entre personal médico del norte del país.

Se trata de una composición en honor al personal médico que está en la primera línea de fuego contra la pandemia, explica en entrevista con La Silla Rota el auxiliar de enfermería, con 22 años de experiencia.

“Nació como un desahogo, como una catarsis”, expresa.

También lo hizo desde la rabia de ver que compañeros suyos han sido agredidos, y en la canción dedica unas líneas a eso.

“¿Cómo hacerle cuando al que ayudamos no se deja ayudar?/No somos héroes ni villanos, ni andamos contaminando/ ahora resulta que me debe dar vergüenza mi uniforme de trabajo/ a escondidas de la gente me debo cambiar/ porque si a alguien le molesta hasta me puede lastimar/ No lo hacemos por aplausos ni queremos compasión/ ocupamos simpatía/ esa sería una solución de gran ayuda para nosotros/ Somos más los buenos que los que hacemos mal/ te ruego compañero por favor no te rindas/ que esta pesadilla ya pronto va a acabar”, es otro segmento de la canción

Su canción busca crear conciencia, afirma.

“Con uno solo al que le logre cambiar la idea me doy por bien servido”, agrega.

A ALGUNOS LES VALEN LOS DEMÁS

Teojari describe que él está en el área de consulta, pero ha observado cuando llega personal médico contagiado y es una situación que le duele.

Los que me han llamado la atención son los compañeros del hospital que está cerca. Les hacemos la prueba y ya se les da seguimiento, además están llegando muchos compañeros de otros hospitales

Luego están los derechohabientes. Unos van espantados y creen tener la enfermedad, y otros, aunque la tengan, no lo creen y no protegen a los demás.

Sí llegan pacientes con síntomas que les valen y creen que no es cierto y otros con síntomas psicológicos rogando no sea cierto. Unos que llegan es con faringitis, temperatura, tos, podría tomarse, pero para eso están los doctores y los descartan

“A los que tienen síntomas tratamos de concientizarlos, son los más difíciles y renuentes a usar cubrebocas. Algunos llegan sin cubrebocas aunque ya son positivos y van por seguimiento. Se me hace grosero que hagan eso. Incluso hay trabajadores de salud que llegan por incapacidad, pero el sindicato acordó tramitar eso”.

Comparte que como en otros estados, en Sinaloa también ha habido agresiones a compañeros suyos. Un caso es el de una enfermera a quien definió como “un pan de Dios” a quien alguien aventó una bomba con cloro.

La gente no lo sabe, pero si alguien está protegido del bicho somos nosotros, ya sea por insumos que nos dan o nuestros. Ya nos ordenaron desde hace dos semanas ir de civil o irnos con otro tipo de uniformes. Ha habido compañeros del área administrativa que para comprar algo salen con camisa polo y llevan el logo del hospital en un pin y ya con eso no los dejan entrar al Oxxo. Yo en una tienda de autoservicio sentí miradas, la mala vibra hacia mí. Qué mal que nos vean con ese temor, que crean que no usamos cubrebocas, caretas o batas

Pide que los que no creen que la covid sí existe, renuncien a los ventiladores y lamenta que luego de decretarse la ley seca en Sinaloa, las fiestas hayan aumentado.

“Somos unos simios, seguimos sin creer”, critica.

Tampoco ha habido una disminución de la actividad social, como él atestiguó el sábado pasado, cuando el tráfico era normal. “La gente cree que hay que morir de algo y que no hay pedo”.

Considera que los únicos que han adquirido la conciencia de que esto es serio, son aquellos a quienes se les ha enfermado un familiar.

En su caso, para cuidar a su familia, cuando llega a su casa, se cambia aparte, guarda la ropa en una bolsa para lavarla, se pone un short, pasa por la sala donde están sus hijas y su esposa, pasa sin saludarlas y ellas hacen como que no lo ven. Es para que él se dirija a la regadera a bañarse. Ya después las saluda.

A su mamá hace tres semanas que no va a verla. “Ni modo, por pura llamadita, ya que acabe esto será un abrazo de hora y media, le digo”, comenta en un tono apagado.

SIN ATENCIÓN PSICOLÓGICA

Cuestionado sobre si para el personal médico al que él pertenece hay atención psicológica por el estrés al que están sometidos, su respuesta es que no.

“No nos la dan, pero el psicólogo se va a hacer millonario terminando esto. Lo que nosotros hacemos físicamente no es cansado. No le voy a mentir que andamos cansados como burros, pero es un agotamiento mental. Yo termino el turno, me salgo y me canso; haga de cuenta que estuve cargando sacos de cemento y haga de cuenta que estuve mordiendo algo y tengo la quijada apretada. Uno cree que no siente nada, hasta que se sale del IMSS y como que ‘¡ahh!”, como que descansas la verdad. No puedes dejar de pensar desde que el paciente entra, que empiezan algunos a toser y estás tenso, todo paniqueado. No todos componemos y yo lo agarro como catarsis para desahogarme, pero hay compañeros que no.

“Ayer iban a hacer una especie de rol por todo el módulo respiratorio y tuvimos una compañera que pensamos que se iba a desmayar, salió psicológicamente mal, ojalá puedan brindar ayuda, sería algo necesario”, recuerda

Teojari asegura que un amigo le pidió escribir sobre la libertad y la actualidad, y aunque él como compositor no había querido componer canciones con temas de moda, como la detención de alguien o la fuga de otro más, lo había evitado, pero en esta ocasión vio que le serviría de desahogo.

Cuando dio a conocer la canción algunos doctores lo felicitaron y le solicitaron permiso para reproducirla. El respondió que sí, pero pidió que le dieran su crédito respectivo, porque ya algunos se la habían comenzado a atribuir.

(María José Pardo)