Comparecen nominadas de AMLO a vacante en la SCJN

Los integrantes de la terna enviada por el presidente Andrés Manuel López Obrador para ocupar una vacante en la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) comparecen este lunes ante la la Comisión de Justicia del Senado de la República.

Se trata de Yasmín Esquivel Mossa, Loretta Ortiz Ahlf y Celia Maya García, quienes aspiran a ocupar el puesto que quedó abierto ante el retiro de la ministra Margarita Luna Ramos.

Yasmín Esquivel se dijo a favor de la austeridad, pero afirmó que no se pronunciará al respecto de ser elegida como ministra.

Es una invasión pretender someter a otro poder por medio de las remuneraciones. Lo que no se puede hacer es establecer las condiciones, aunque sí debe ser un presupuesto austero. No puedo pronunciarme sobre ese caso que está en la Corte y si ustedes consideran que yo pueda formar parte de la Suprema Corte entonces no puedo pronunciarme", afirmó.

"No hay, ni ha habido, ningún vínculo de amistad o parentesco que afecte la independencia en mi función como juzgadora", señaló.

Mi causa es la justicia, mi método el derecho y mi único mandato, la Constitución. Soy una mujer que, como millones de mexicanas, me he hecho por mí misma, con una historia propia. No soy la señora de o la esposa de (...)", lanzó ante los senadores.



Más tarde será el turno de Celia Maya García y Loretta Ortiz Ahlf, las otras nominadas por López Obrador.

