Comparecen ante el Senado aspirantes a la vacante de la SCJN

Las y el aspirante a la vacante de ministro en la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) comparecieron ante la Comisión de Justicia del Senado de la República.

Bernardo Bátiz, Verónica de Gyvés y Loretta Ortiz son los nombres que integran la terna enviada al Senado de la República por parte del ejecutivo federal; Bátiz fue el primer aspirante que compareció ante las y los legisladores.

En su primera participación afirmó que no solicitó ser parte de la terna para la elección y que tampoco ha realizado trabajo de cabildeo entre las y los senadores para obtener su voto.

"Es un honor haber sido invitado a integrar la terna de parte del que considero que ha sido el mejor presidente de México en los últimos años", dijo el aspirante.

Bátiz afirmó que gracias a las cualidades del presidente, es que aceptó ser parte de la terna y aseveró que lo largo de su carrera profesional ha buscado mejorar los espacios en los que se ha encontrado; también informó que no ha buscado a ningún senado ni, mucho menos, a los coordinadores de las bancadas para solicitar apoyo.

El abogado rememoró a algunos de los que fueron sus maestros durante su formación profesional como Wenceslao Roces, traductor al español de "El Capital" de Carlos Marx, el abogado Mario de la Cueva o Erasmo Castellanos Quinto y su participación en las legislaturas del Congreso de la Ciudad de México durante los gobiernos de izquierda como el del ahora presidente, Andrés Manuel López Obrador.

"De llegar a la Corte pondré atención a los temas relacionados con los Derechos Humanos", afirmó Bátiz y reivindicó que México ha sido pionero también en temas relacionados con los derechos sociales cuando quedaron consignados en la Constitución de 1917.

Bátiz también lamentó que algunos de los derechos sociales y humanos se han violado por la prevalencia del individualismo y la llegada del neoliberalismo como parte de una política guiada por el nepotismo y la corrupción.

"Estos males sociales, especialmente la corrupción, que llegó a formar parte de la estructura del poder, nos hace estar más atentos a resolver y atender lo que la opinión pública necesita", dijo el aspirante al cargo de Ministro de la Suprema Corte de Justicia de la Nación.

"Si llego a ser ministro, seré respetuoso de los procedimientos, de las leyes vigentes y procuraré que todas las resoluciones que se tomen en forma colectiva se hagan conforme a derecho, pero que no se pierda de vista que uno de los fines esenciales del Estado es la justicia más allá de las formalidades y eso no es otra cosa que dar a cada quien lo que le corresponde", afirmó Bátiz.

Durante una primera ronda de participaciones, las y los senadores le preguntaron cuáles son los principales retos del poder judicial, preguntas técnicas en materia de derecho penal como qué opina de las situaciones en las que pueden entrar en contradicción las leyes, los derechos de los presuntos culpables de un delito y las víctimas o si la prisión preventiva oficiosa la considera violatoria de derechos humanos.

El senador panista, Damián Zepeda, le cuestionó el grado de autonomía del Poder Ejecutivo, su opinión en torno al aborto y la militarización del país; además reconoció la formación profesional de Bátiz y la "valentía" que demostró al ser el único que se opuso públicamente a la ampliación de mandato de diversos puestos del poder judicial.

Bátiz afirmó que es consciente de que es necesario garantizar la equidad de género por lo que a pesar de que sabe que la terna debió estar compuesta únicamente por mujeres, decidió aceptar ser parte de la terna para que las y los legisladores tuvieran opciones para elegir.

Además afirmó que jamás ha trabajado bajo las indicaciones de ninguna autoridad superior por lo que está garantizada la independencia y autonomía de sus decisiones respecto del poder ejecutivo; también afirmó que los derechos no están a consulta por lo que su voto, si llega a ser ministro, siempre estará guiado por la defensa de éstos.

En relación con la prisión preventiva oficiosa afirmó que no es procedente.

"Creo que nunca debe ser oficiosa la prisión preventiva. Hay criterios, es discutible. En mi opinión es el juez el que debe tomar esas decisiones", afirmó Bátiz.

"En cuanto al aborto, para mí es una pregunta muy difícil porque yo creo que el aborto no es nada bueno, que en sí mismo encierra un mal, una interrupción de una vida con unos genes que la hacen única, individual, distinta a cualquier otro ser, al producto que ya está con vida propia", discutió Bátiz.

Sin embargo, el aspirante afirmó que debe ser una decisión individual y que las instituciones que se oponen, como la Iglesia, no deben exigirle al Estado que castigue por una decisión de este tipo.

Estoy en contra del aborto pero con más razón en contra de sus acciones. Que cada quien tome su decisión, que quienes crean que se está quitando la vida a un ser humano como si fuera ya un niño nacido, pues que convenzan a sus feligreses a que no cometan esa decisión individual pero que no pidan que el Estado sea el que sancione si no se cumple con esa determinación", afirmó Bátiz.





















kach