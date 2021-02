Comparan a AMLO con Belisario y Payán dedica medalla a periodistas asesinados

Quiero presidenta decirte que nosotros aquí no te interrumpimos justo por respeto, justo por sonoridad. No quisimos levantarnos, pero aquí como en otros escaños la molestia se percibía, pero no lo hicimos porque estabas en uso de la palabra representando al Senado y segundo porque aquí estaba una persona, Carlos Payán que nos guste o no nos guste es un icono en este país. Por respeto a ti como a él no interrumpimos, pero quisiera decirte de manera respetuosa, como compañera, que no podemos permitir que en tu discurso el 85 por ciento estuviera destinado a elogiar, a las loas, a las virtudes que desde tu perspectiva tiene el presidente electo (sic) y solo el 15 por ciento al homenajeado”, le reprochó.