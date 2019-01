Compara Trump a México con Afganistán; "yo respeto", responde AMLO

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, se refirió esta mañana en su cuenta de Twitter al incremento de los homicidios en México durante 2018, una situación "peor que en Afganistán" y "que contribuyó a la crisis humanitaria en la frontera", y volvió a asegurar que construirá un muro.

Al ser cuestionado por las palabras del magnate, el presidente Andrés Manuel López Obrador manifestó: "respeto, yo respeto".

En una serie de mensajes, Trump aseguró que "muy tristemente" los asesinatos en México aumentaron un 33% en 2018, en comparación a 2017, es decir fueron 33 mil 341.

Very sadly, Murder cases in Mexico in 2018 rose 33% from 2017, to 33,341. This is a big contributor to the Humanitarian Crises taking place on our Southern Border and then spreading throughout our Country. Worse even than Afghanistan. Much caused by DRUGS. Wall is being built!