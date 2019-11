Como su padre, Ovidio Guzmán ridiculizó al gobierno mexicano, otra vez: NYT

La liberación de Ovidio Guzmán López del pasado 17 de octubre en Culiacán, hizo que el gobierno mexicano se "ridiculizara" una vez más ante un integrante de esta familia, como lo hizo Joaquín "El Chapo" Guzmán con sus escapes de prisiones de máxima seguridad, resaltó The Weekly, programa de televisión del diario estadounidense The New York Times.

"(Las balaceras) No fueron al azar. El día del caos del cártel de Sinaloa se trató de una respuesta planeada al operativo preparado el mes pasado para capturar a uno de los hijos de Joaquín Guzmán Loera, capo de la droga conocido como "El Chapo". Pero como su padre muchas veces antes que él, Ovidio Guzmán López escapó, ridiculizando al gobierno mexicano — otra vez", publicó el diario de EU en una cobertura especial de los hechos.

En este episodio de la recapitulación hecha por el NYT, también se resalta que para cuando los soldados mexicanos llegaron a la puerta de la casa de Ovidio, la ciudad ya estaba inmersa en el caos, por lo que las autoridades le dieron un teléfono para que ordenara el cese del fuego.

"En mis 21 años cubriendo el crimen en el corazón del narcotráfico, este ha sido el peor tiroteo y la situación más fea en la que me he encontrado", dijo Ernesto Martínez, reportero local que quedó atrapado en una de las balaceras desatadas en la capital sinaloense.









djh