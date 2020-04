Cómo se vive el covid-19 en México y España

La Organización Mundial de la Salud registra en su página oficial que fue el 31 de diciembre de 2019 cuando se informó por primera vez del nuevo coronavirus covid-19 en Wuhan, China. Sin embargo, el New York Times sacó un reportaje informando que desde semanas antes el médico Li Wenliang había detectado siete casos de la nueva enfermedad. Wenliang fue silenciado y acusado por funcionarios de la Oficina de Seguridad Pública de perturbar el orden social; murió el 7 de febrero.

La enfermedad empezó a esparcirse rápidamente por todo el mundo, reportando hasta ahora (desde su aparición) un total de 1 millón 7 mil 977 casos, de acuerdo a datos del CSSE de la Universidad Johns Hopkins. En México se confirmó la aparición del primer caso el 28 de febrero de 2020, en un hombre de 35 años que había viajado a Italia recientemente. Desde ese entonces, la evolución de casos ha llegado a 1378, de acuerdo a datos del Gobierno Federal en su último comunicado el 1 de abril. A pesar del aumento notable, el caso de México no ha sido tan dramático en comparación con otros países como España.

Al día de hoy, España ha confirmado 110 mil 230 casos, de los cuales, 8 mil 102 han aparecido en las últimas 24 horas, 25 mil 743 personas se han recuperado, 54 mil están hospitalizados y 10 mil 3 han muerto.

(Curva de casos de coronavirus en España desde el primer caso confirmado hasta el 1º de abril/Gráfico de Gobierno de España)

En México, al 1º de abril, se reportaron 7 mil 73 casos sospechosos y 37 decesos. El 58% de ellos se han observado en personas del sexo masculino. Del total, el mayor número de paciente están dentro del grupo de edad entre los 40 y 44 años.

(Datos por edad y sexo de casos de coronavirus en México/Gráfico del informe oficial del Gobierno Federal)

En contraste, en España el mayor número de casos de covid-19 ha sido en pacientes entre los 50 y los 59 años, con un total de 9 mil 449 casos, afectando también de manera grave a personas mayores a este rango de edad.

(Datos del Informe sobre la situación del COVID-19 en España)

En México se ha observado que las defunciones han mermado en pacientes mayores a los 55 años, impactando más en personas por encima de los 65 años.

(Defunciones por edad/ Gráfico del Gobierno Federal)

En cuanto a los factores de riesgo, tanto en México como en España, ser una persona con enfermedades cardiovasculares, enfermedades respiratorias, diabetes e hipertensión arterial, significa estar en mayor riesgo de contraer el coronavirus. En el caso de México, la obesidad aumenta la posibilidad de ser un huésped apto para el covid-19.

De las defunciones registradas en México, el 48.65% de los pacientes eran hipertensos, 45.95% diabéticos y 40.54% estaban diagnosticados con obesidad

Te puede interesar Ya van más de 10 mil muertos por coronavirus en España

A comparación de España, en los mismos días desde la aparición del primer caso, los casos han sido más dramáticos y hasta ahora las medidas de mitigación parecen no crear el efecto esperado, pues la curva de contagios sigue creciendo. En México, parece mantenerse y hasta el día de hoy, el país no ha entrado a la fase 3, es decir, cuando hay una máxima transmisión con el máximo de casos por día.

(Curva comparativa de casos de covid-19, incluyendo México y España/Gráfico del País)

En España se ha limitado la circulación de las personas, considerando que solo las que se consideran estrictamente indispensables pueden continuar de manera limitada sus actividades, destacando los servicios de salud. La emergencia sanitaria se extendió oficialmente hasta el 12 de abril hasta las 00:00 hrs.

(Medidas para personas mayores, por el Gobierno de España)

Las medidas sanitarias implementadas en cada país incluyen el aislamiento social, aunque no con la misma seriedad. En México, se ha adoptado el cierre de escuelas, establecimientos y cualquier actividad no esencial en todos los sectores, del 30 de marzo al 30 de abril. En los sectores esenciales no se pueden realizar reuniones de más de 50 persona y se aplicarán medidas sanitarias estrictas; cumplir con el resguardo domiciliario durante el mismo periodo, limitando la movilidad de manera voluntaria sin salir del domicilio particular la mayor parte del tiempo posible; resguardo domiciliario estricto para personas mayores de 60 años con vulnerabilidad de salud que incluya hipertensión y diabetes; se postergan censos y encuestas que involucren interacción cara a cara.

El Consejo de Salubridad General declaró emergencia sanitaria del 30 de marzo al 30 de abril. Seamos responsables. El @GobiernoMX salvaguarda la salud e integridad de las y los mexicanos.

Conoce las nuevas medidas que se tomarán. ????????#QuedateEnCasa pic.twitter.com/MQC3rS83PM — Jesús Ramírez Cuevas (@JesusRCuevas) March 31, 2020

En México el Gobierno Federal sugiere, además de la higiene básica, que cualquier persona que padezcan enfermedades como: diabetes, hipertensión, obesidad mórbida, insuficiencia renal, lupus, cáncer, enfermedades cardiacas y respiratorias, así como trasplantes, personas adultas mayores a partir de los 60 años cumplidos, personas embarazadas y las que estén a cargo del cuidado de sus hijas e hijos menores de 12 años; deben hacer resguardo familiar en casa. Además, se reitera en conservar "sana distancia", es decir, en caso de estar en contacto con personas fuera de la familia nuclear, estar al menos a 1 metro y medio de distancia. Así mismo, proteger y cuidar con especial atención a personas adultas mayores.

Si se visita a otras personas, en especial adultos mayores, saludar a distancia, no saludar de beso, de mano o abrazo

La letalidad del coronavirus, en comparación a México, es mayor en otros países, entre ellos España, lo cual incluye la velocidad de aumento de casos. Para que esto continue de esta manera es primordial seguir las recomendaciones sanitarias, resaltando la limitación de contacto social y atenderse inmediatamente en caso de presentar síntomas alarmantes, relacionados con el coronavirus, los cuales se pueden consultar en la página de la OMS