¿Cómo se vacunará a personas con discapacidad?

La Secretaría de Salud podría anunciar este 8 de junio en la conferencia mañanera del presidente de México, Andrés Manuel López Obrador, dentro de "El Pulso de la Salud" cómo se vacunaría a las personas con discapacidad, dio a conocer Katia D´artigues a través deYo También.

Las personas con discapacidad están contempladas para vacunarse dentro de la Etapa 4 de la vacunación contra la covid-19, por eso, Ricardo Cortés Alcalá, director general de Promoción de la Salud de la secretaría, explicó que para poder hacer realidad este derecho están trabajando en lo siguiente:

- Mejorar la página vacunacovid.gob.mx para que no haya una sección para personas con discapacidad, sino que toda la página sea accesible y no pase como ahora que cuando uno quiere registrar a una persona con discapacidad mayor de 16 años el registro no es posible por el CURP que da información de nacimiento.

- Sobre la accesibilidad, también identificaron la necesidad de evaluar algunas características de los centros de vacunación para que sean accesibles. Actualmente trabajan con el apoyo de Google para que pueda identificarse los centros accesibles mediante un distintivo.

- Con apoyo de la sociedad civil que participó en la redacción del documento de atención a la covid-19 para pcd, brindarán capacitación a las personas que aplican las vacunas.

CASO CON DISCAPACIDAD

Norma Acosta tiene un hijo con Síndrome de Down, Ángel, quien ya tiene 24 años.

Ella misma relató su experiencia en su cuenta de Facebook del momento en el que intentó vacunarlo.

"Al llegar todas las personas fueron muy amables, al registrarnos nos dijeron que Ángel, quien vive con síndrome de Down, no podría vacunarse por tener 24 años. Les mostramos el Plan Nacional de Vacunación que está publicado en el sitio coronavirus.gob.mx, que en la página 45 dice que en la etapa 4 se vacunará a la población de 40-49 años y grupos de atención prioritaria. Cito: ´la etapa 4 contemplará la vacunación de grupos de atención prioritaria como pueden ser personas de 16 a 49 años que viven con síndrome de Down".

"Las personas que atienden no tenían la más remota idea de qué hacer, no estaban enterados que en esta etapa también les toca, pero coincidían en que sí deberían vacunarlo sólo que nadie estaba autorizado para dar el visto bueno", narró Norma Acosta.

"Nos mandaron a ´casos especiales´. Ahí estuvimos una hora, primero con la encargada que llamó a la coordinadora, quien nos pidió enviarle el Plan Nacional de vacunación para poder consultarlo con sus jefes. Después de un rato nos dijo que la orden fue NO vacunarlo hasta que le toque por edad", agregó.

