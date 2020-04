¿Cómo se debe manejar la basura de un paciente con covid-19?

La pandemia del covid-19 ha obligado al cambio de hábitos, que van desde el uso de cubrebocas en la calle, salir lo menos posible de casa, lavarse las manos durante un mínimo de 20 segundos y ahora en el manejo de la basura inórganica o residuos sólidos urbanos (RSU).

La Secretaría del Medio Ambiente y Recursos Naturales (Semarnat) publicó en su página de internet la Cartilla de Mejores prácticas para la prevención del covid-19 en el manejo de los RSU. Dicha guía, elaborada en colaboración con la Secretaría de Salud y el Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología, incluye recomendaciones de cómo tratar la basura en casa de quienes están contagiados por el coronavirus, cómo sanitizarla, guardarla en doble bolsa y sellarla.

"Para su almacenamiento se recomienda usar al menos dos bolsas, una dentro de la otra. Las bolsas deben ser cerradas con guantes desechables, no deben comprimirse con las manos y debe evitarse el acceso de mascotas o animales ferales a dichas bolsas. La bolsa exterior deberá cerrarse herméticamente e identificarse de forma externa y clara (por ejemplo con cinta aislante o similar), rotula covid-19 y aislarse en un recinto alejado y debidamente ventilado hasta que sean recolectados", según el documento.

Además incluye lineamientos sobre cómo debe avisarse a los servicios municipales o de la alcaldía para que se la lleven, su manejo y que sea llevada a una celda, en la cual no habrá separación alguna ni apertura de las bolsas.

La cartilla, un documento de 20 páginas, incluye también recomendaciones para la recolección de residuos sólidos en casa de quien aparentemente no tiene covid. Para ellos, la recomendación es que luego de separarlos adecuadamente, debe sacarla cinco días después de que ya están listas las bolsas.

Para los casos de personas que no separan los residuos, además de sacarla en el mismo lapso, debe sanitizarla con solución anticovid, compuesta por un tercio de una taza de cloro doméstico por 4 litros de agua o 4 cucharaditas de cloro por un litro de agua, con el fin de evitar que si tiene el virus pero es asintomático o no lo sabe, se propague, ya que hay superficies en las que el virus se difumina luego de tres días. Otra práctica es evitar el uso de desechables durante la contingencia.

La evidencia existente indica que el virus permanece hasta 3 horas en el aire después de su dispersión, hasta 4 horas en superficies de cobre, hasta 24 horas en cartón y hasta 2 o 3 días en plástico y acero inoxidable. La permanencia del virus en los materiales que conforman los RSU los convierte en un posible eslabón en la cadena de transmisión epidemiológica

La cartilla también incluye prácticas para su recolección y el ciclo completo de manejo y disposición final.

NO ESTÁBAMOS PREPARADOS

Este documento establece los procesos y mejoras urgentes que permitirán en el corto plazo reducir el riesgo epidemiológico de los RSU en México, considerando las limitaciones legales, de infraestructura y operativas del manejo inadecuado de estos residuos

El experto en tiraderos sanitarios y manejo de la basura, Jorge Sánchez, explicó que la cartilla incluye las prácticas que van desde como juntar los residuos de quienes están contagiados, cerrarlos, ponerse en comunicación con los servicios de aseo para que la alcaldía o municipio hagan la recolección especializada.

De tal suerte que en la medida de lo posible se separen estos residuos del resto y se asegure que vayan a un confinamiento adecuado donde sean dispuestos en una celda de emergencia y que esta sea cubierta lo más pronto posible. Con ello se evita que el portador contagie a quien se encarga del manejo de los residuos

Destacó que es importante que la cartilla contenga lineamientos para que el personal de los servicios de recolección cuente con implementos para proteger su salud, como son los guantes tapabocas, anteojos y se les cheque diariamente para ver si no presentan los síntomas que se han señalado.

"No puedo decir si lo están haciendo o no porque no he tenido la oportunidad de observarlo pero a la brevedad hay que implementarlo porque esta contingencia nos tomó por asalto, no estábamos preparados ni las personas ni los sistemas relacionados con los servicios públicos. Hay que implementarlo a la brevedad", advirtió.

Sánchez dijo que uno de los grupos a los que hay que poner atención es al de los pepenadores.

"Hay muchos en los vertederos, ahí también habrá que tomar algunas consideraciones que usen tapabocas, guantes, protección para los ojos. Es difícil porque no están acostumbrados a ese tipo de medidas pero vale la pena en esta etapa de emergencia", remarcó.

Otro grupo son los de los llamados voluntarios, algunos viajan en los camiones de la basura o recogen la basura con carritos, pero que no reciben un sueldo de las alcaldías o municipios y por lo tanto, viven de lo que obtienen de la venta de lo que recogen.

"Tenemos que extremar medidas por las circunstancias tan amenazadoras con relación a la salud", agregó.

Para ayudarlos, sugirió, tal como se lee en la cartilla rociar con solución covid-19 al interior de la bolsa de la basura, antes de entregarla.

LOS LINEAMIENTOS DE LA CARTILLA

PRÁCTICAS PREVENTIVAS EN LOS HOGARES Y ORGANIZACIONES NO HOSPITALARIAS CON RESIDENTES SIN CONTAGIO APARENTE

Consumo Responsable:

Aún más que en las condiciones normales, ahora se debe evitar la generación de residuos. Durante la emergencia la población debe disminuir al máximo el uso de vajilla, cubiertos, bolsas y empaques desechables.

Separación y almacenamiento de residuos aprovechables y valorizables en el sitio donde se generan:

Un número importante de familias y organizaciones mexicanas practican correctamente la separación de los RSU aprovechables y valorizables (incluyendo la producción de composta). Durante la emergencia podrán mantener dicha separación. Sin embargo, deberán limpiar adecuadamente los RSU aprovechable (con Solución anti covid-19), almacenar sus residuos separados y limpios y someterlos a una cuarentena mínima de cinco días antes de entregarlos a cualquier centro de acopio o empresa de recolección. Es necesario recordar que los RSU aprovechables y valorizables pueden acopiarse y resguardarse de forma segura en nuestras casas por periodos muy largos de tiempo, por ejemplo, hasta que la contingencia concluya y puedan ser aprovechables y valorizables a su término.

El cumplimiento de esta medida es indispensable para seguridad del personal que manejará los RSU aprovechables y valorizables una vez entregados, y debido a que las plantas de separación de carácter público deberán ser cerradas hasta que se tomen las medidas sanitarias necesarias para evitar que se conviertan en focos de contagio.

Durante la crisis sanitaria, si se presentan uno o más casos de contagio por covid-19 en el hogar o la organización, debe suspenderse temporalmente la separación de los RSU aprovechables y valorizables, ya que se convertirán en un foco inminente de contagio al transformarse en RESIDUOS covid-19.

Almacenamiento y resguardo de residuos sólidos no separados en hogares u organizaciones no contaminados:

Los hogares u organizaciones que no acostumbren separar los RSU y donde no se registren casos positivos de covid-19 procederán a su manejo conforme a lo acostumbrado. Aun así, deben rociarlos con la "Solución anti covid-19" para minimizar los riesgos, embolsarlos y mantenerlos en cuarentena, al menos cinco días, evitando malos olores y proliferación de plagas.

PRÁCTICAS PREVENTIVAS PARA LA LIMPIEZA DE LOS VEHÍCULOS DE TRANSPORTE DE LOS RSU "NORMALES"

Al inicio y final de la jornada diaria, los vehículos de recolección municipal o privada deberán ser lavados utilizando la Solución anti covid-19. Para este trabajo se procurará generar esquemas de apoyo económico o contratación temporal, en su caso, para los trabajadores voluntarios que acompañan estos vehículos durante sus recorridos diarios, con el fin de compensar sus ingresos económicos probablemente disminuidos por la crisis.

PRÁCTICAS PREVENTIVAS DIRIGIDAS AL PERSONAL DEDICADO A LA RECOLECCIÓN DE LOS RSU "NORMALES"

a) A la llegada del personal a su lugar de trabajo, los supervisores deberán realizar el protocolo de revisión de las condiciones básicas de salud establecido (Ver pág. 3).

b) Recordar al personal los cuidados sanitarios que deberán mantener durante sus actividades.

c) Proveer a los trabajadores (formales e informales) de la recolección el Equipo de Protección Personal (EPP).

d) El personal responsable de la recolección de los residuos deberá observar las siguientes prácticas:

? Desinfectar todas las superficies al interior de la cabina de las unidades de recolección con las que tengan contacto, antes del inicio de las actividades, empleando la "Solución anti covid-19".

? Dotar a las cuadrillas de recolección de un rociador o atomizador conteniendo la "Solución anti covid-19", para su aplicación por rocío.

? Desinfectar los residuos que vaya recolectando durante el cumplimiento de sus tareas, antes de entrar en contacto con ellos.

LIMPIEZA DE LAS INSTALACIONES

a) Todos los días se debe llevar a cabo el lavado de las instalaciones (baños, pisos, rampas, escaleras y paredes) con la Solución anti covid-19.

b) Todos los vehículos de transporte e implementos de trabajo deben ser lavados al inicio y final de la jornada con Solución anti covid--19.

PRÁCTICAS PREVENTIVAS DIRIGIDAS AL PERSONAL DEDICADO A LA TRANSFERENCIA DE LOS RSU NORMALES (TRABAJADORES FORMALES E INFORMALES)

a) A la llegada del personal a su lugar de trabajo, los supervisores deberán realizar el protocolo de revisión de las condiciones básicas de salud establecido.

b) Recordar al personal los cuidados sanitarios que deberán mantener durante sus actividades.

c) Proveer a los trabajadores (formales e informales) de la recolección el Equipo de Protección Personal (EPP).

FINAL DE LOS RSU NORMALES

Durante la contingencia, se deberán ofrecer servicios médicos básicos en el sitio de disposición final. El personal médico deberá llevar un control sanitario de los trabajadores a cargo de la operación del sitio, de los grupos de pepenadores y de quienes proporcionan o reciben algún servicio al interior del mismo. Durante la contingencia el acceso a los sitios de disposición final deberá ser controlado.

LIMPIEZA DE LAS INSTALACIONES Y MAQUINARIA

a) Se recomienda llevar a cabo el lavado diario de las instalaciones con la Solución anti covid-19.

b) Todos los vehículos de transporte e implementos de trabajo deben ser lavados al inicio y final de la jornada con la Solución anti covid-19.

a) A la llegada del personal a su lugar de trabajo, los supervisores deberán realizar el protocolo de revisión de las condiciones básicas de salud establecido.

b) Recordar al personal los cuidados sanitarios que deberán mantener durante sus actividades.

c) Proveer a los trabajadores (formales e informales) de la recolección el Equipo de Protección Personal (EPP).

PRÁCTICAS PREVENTIVAS EN LOS SITIOS DE GENERACIÓN DE RESIDUOS COVID-19

En los hogares u organización donde haya uno o más personas contagiadas y en cuarentena obligatoria, todos los residuos deben ser tratados como residuos covid-19, lo mismo que los residuos generados en aeropuertos o terminales de pasajeros marítimas y terrestres.

CONSUMO RESPONSABLE:

Se debe evitar al máximo la generación de residuos, incluyendo el uso de vajilla, cubiertos, bolsas y empaques desechables que entren en contacto con los individuos positivos o con alto riesgo de serlo (viajeros internacionales y nacionales).

SEPARACIÓN Y ALMACENAMIENTO DE RESIDUOS APROVECHABLES Y VALORIZABLES EN EL SITIO DONDE SE GENERAN:

Debe suspenderse temporalmente la separación de los residuos aprovechables y valorizables, ya que se convertirán en un foco inminente de contagio al transformarse en residuos covid-19.

Almacenamiento y resguardo de residuos sólidos anti covid-19 en hogares u organizaciones contaminados:

Los residuos anti covid-19 deberán ser rociados cuidadosamente con la "Solución anti covid-19" para minimizar la posibilidad de contagio al manejarlos. De acuerdo con la información existente, el Virus (SARS-CoV 2), responsable de la enfermedad anti covid-19, sobrevive en superficies plásticas y metálicas hasta por tres días, por lo que se debe prevenir su presencia y proliferación mientras los residuos permanezcan almacenados.

Para su almacenamiento se recomienda usar al menos dos bolsas, una dentro de la otra. Las bolsas deben ser cerradas con guantes desechables, no deben comprimirse con las manos, y debe evitarse el acceso de mascotas o animales ferales a dichas bolsas.

La bolsa exterior deberá cerrarse herméticamente e identificarse de forma externa y clara (por ejemplo, con cinta aislante o similar) – ROTULAR: covid-19 y aislarse en un recinto alejado y debidamente ventilado hasta que sean recolectados.

RECOLECCIÓN DE LOS RESIDUOS COVID-19

La recolección de los residuos covid-19 deberá ser atendida por un sistema de recolección especial, instrumentado de preferencia por la Guardia Civil (sic) bajo la supervisión de la Secretaría de Salud. Estos residuos serán transportados directamente al sitio de disposición final de emergencia asignado, sin mediar ningún tipo de transferencia.

Los vehículos empleados para este servicio serán cerrados, con sistema de descarga rápida y sin mecanismos de compactación que pudieran desgarrar las bolsas y dispersar su contenido. Los trabajadores de este servicio deberán contar con una insignia que los identifique.

PRÁCTICAS PREVENTIVAS PARA LA LIMPIEZA DE LOS VEHÍCULOS DE TRANSPORTE DE LOS RSU COVID-19

Al inicio y después de su jornada diaria, los vehículos de transporte deberán ser lavados cuidadosamente utilizando la Solución anti covid-19.

PRÁCTICAS PREVENTIVAS DIRIGIDAS AL PERSONAL DEDICADO A LA RECOLECCIÓN DE LOS RESIDUOS COVID-19

a) A la llegada del personal a su lugar de trabajo, los supervisores deberán realizar el protocolo de revisión de las condiciones básicas de salud establecido.

b) Recordar al personal los cuidados sanitarios que deberán mantener durante sus actividades.

c) Proveer a los trabajadores (formales e informales) de la recolección el Equipo de Protección Personal (EPP) (Ver pág. 3).

d) El personal responsable de la recolección de los residuos deberá observar las siguientes prácticas:

? Desinfectar todas las superficies al interior de la cabina de las unidades de recolección con las que tengan contacto, antes del inicio de las actividades, empleando la "Solución ANTI anti covid-19".

? Dotar a las cuadrillas de recolección de un dispositivo rociador conteniendo la "Solución anti covid-19", para su aplicación por rocío.

? Revisar que las bolsas de residuos a recolectar cumplan con las disposiciones aquí señaladas y desinfectarlas antes de entrar en contacto con ellas.

PRÁCTICAS PREVENTIVAS PARA LA DISPOSICIÓN FINAL DE LOS RESIDUOS COVID-19

a) Los residuos anti covid-19 deberán ser incinerados o confinados en una celda de emergencia separada del resto de los residuos. En esta celda el acceso deberá ser restringido y los residuos deberán ser cubiertos con tierra al final de cada día.

b) En la celda de emergencia no habrá pepena.

c) Al finalizar la descarga de los residuos en la celda de emergencia, los vehículos de transporte deberán ser lavados cuidadosamente con la Solución anti covid-19.

d) Todos los equipos de trabajo deberán ser lavados diariamente con la Solución anti covid-19.

e) Durante la contingencia, se deberán ofrecer servicios médicos básicos en el sitio de disposición final. El personal médico deberá llevar un control sanitario especial de los trabajadores a cargo de la operación de la celda de emergencia.

f) A la llegada del personal encargado de la celda de emergencia se deberá:

a. Realizar el protocolo de revisión de las condiciones básicas de salud establecido.

b. Recordar al personal los cuidados sanitarios que deberán mantener durante sus actividades.

c. Proveer a los trabajadores (formales e informales) de la recolección el Equipo de Protección Personal (EPP).

d. Practicar la limpieza de los sanitarios y de las áreas e implementos de trabajo, del personal a cargo de la operación de las instalaciones de transferencia, con sanitarios.

(María José Pardo)