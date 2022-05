La hepatitis infantil de origen desconocido ya llegó a México y ante el aumento de casos de la que hasta la fecha es una enfermedad de causas desconocidas, lo mejor es que los padres de familia y cuidadores estén atentos a las señales de alerta que dan indicios de la infección.

¿Cómo reconocer los síntomas de una enfermedad desconocida? El médico epidemiólogo, el doctor Antonio Aguilar Rojas, quien es jefe de la Unidad de Inteligencia Epidemiológica, Hospitalaria y Sanitaria del Hospital Juárez de México explica para Sumédico los signos a los que se debe estar atentos ante el brote de la hepatitis aguda infantil que se presenta en niños menores de 16 años.

Síntomas de hepatitis aguda infantil:

- Inapetencia

- Dolor abdominal

- Orina muy oscura

- Heces blancas

- Vómito

- Diarrea

- Fiebre

- Irritabilidad

- Dolor muscular

- Dolor articular

Adicionalmente, el doctor Aguilar advierte que otro dato importante a tomar en cuenta es si la presencia de estos síntomas se replica en otros niños con los que el menor con sospecha de enfermedad haya tenido contacto. Si este es el caso, se debe acudir a un pediatra inmediatamente.

¿CÓMO RECONOCER LOS SÍNTOMAS DE LA HEPATITIS INFANTIL AGUDA EN TUS HIJOS?

No se debe medicar al menor de edad, sobre todo porque las hepatitis son enfermedades que requieren una valoración médica, explica el epidemiólogo del Hospital Juárez de México, además de que las causas del padecimiento son desconocidas, por lo que todavía no existe un tratamiento específico para administrar a los pacientes.

La hepatitis es una inflamación del hígado que se puede dar por una infección viral o no y que provoca alteraciones en el funcionamiento del órgano. Por su parte, la hepatitis infantil aguda es una enfermedad que se presenta de manera veloz y cuya causa no se da por el virus de las hepatitis A, B, C, D, E, explica el experto quien agrega que a diferencia del resto de las hepatitis ya conocidas y que tienen un periodo de incubación ya establecida, de la nueva no se conoce a ciencia cierta cuándo empieza.

Se ha especulado mucho acerca del origen de la hepatitis infantil en las últimas semanas. Algunos creen que ómicron es la causa, otros consideran que el contacto con un perro tiene que ver y también están los que sospechan del adenovirus 41 como causa directa, sin embargo, ninguna de esas teorías se ha comprobado y es necesaria mayor investigación y estudio al respecto, indica el epidemiólogo.

¿SE PUEDE PREVENIR LA NUEVA HEPATITIS INFANTIL?

El doctor Aguilar explica que todas las hepatitis tienen un origen infeccioso que tiene que ver con algún patógeno que entra en el organismo, casi siempre mediante el contacto de las manos sucias con la boca. Por eso, el lavado de manos antes de comer, al preparar alimentos y después de ir al baño y tocar superficies sucias es fundamental para prevenir la enfermedad.

Asimismo, señala que los padres deberían actualizar los estados de vacunación de sus hijos contra la hepatitis A y B, lo que ayudaría a prevenir un desenlace fatal en el caso desarrollar hepatitis infantil.

El jefe de la Unidad de Inteligencia Epidemiológica pide a los padres de familia y a la sociedad en general permanecer tranquilos y guardar la calma, ya que es una enfermedad que, aunque va en aumento, hay pocos casos a nivel mundial. Además, todavía faltan más investigaciones que denoten su origen, por lo que pide a la población seguir con las medidas de prevención antedichas.