¿Cómo llegó una estatua de Benito Juárez a Washington?

Este miércoles el presidente Andrés Manuel López Obrador inició su visita a Washington y como parte de sus actividades depositó una ofrenda floral en el monumento de Benito Juárez, localizada en el cruce de las avenidas Virginia y New Hampshire.

¿Cuál es la historia de esa estatua en Washington?

La escultura de bronce fue un regalo del pueblo mexicano a Estados Unidos a cambio de una estatua de Abraham Lincoln, la cual se encuentra instalada en Polanco.

México regaló la estatua en agosto de 1968 y es una copia realizada por el escultor francés Enrique Alciati, famoso por realizar la Columna de la Independencia ubicada en Paseo de la Reforma desde 1891.

La estatua original del presidente Benito Juárez, que está en Oaxaca, fue realizada en Roma por la Fundación Nelli en 1891. La de Washington es un molde del original, que fue autorizada para su realización el 17 de octubre de 1968 por el gobierno mexicano.

El monumento es parte de la colección de Estatuas de los Libertadores que se ubica a lo largo de la avenida Virginia ubicada a 10 cuadras de la Casa Blanca y donde también se pueden encontrar figuras de José Gervasio Artigas y Simón Bolívar.

La base de granito donde se encuentra Benito Juárez fue diseñada en Estados Unidos y tiene una urna que contiene tierra de Guelatao, lugar de nacimiento del expresidente, además cuenta con una placa con su famosa frase Respect for the right of others is peace (el respeto al derecho ajeno es la paz).

Además de esta estatua en Washington, hay otras tres de Juárez una en Manhattan, una en Houston y Chicago.

El presidente Andrés Manuel López Obrador ha retomado a Benito Juárez como un ejemplo de la democracia en México y constantemente lo menciona en sus discursos.





kach