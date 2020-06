Como "globo sin aire", así quedan los pulmones tras la covid-19

Pacientes que se recuperaron de covid-19 luego de estar hospitalizados por la enfermedad, reciben rehabilitación debido a las secuelas en los pulmones, los cuales quedan como "globo sin aire, compactos", explica la técnica en Terapia Respiratoria, Gabriela Mancilla Medina, encargada de la Clínica de Rehabilitación Pulmonar del Hospital General de Zona (HGZ) No. 57 "La Quebrada".

La terapia se enfoca en que los pulmones de los dados de alta recuperen su tamaño y función normal a base de trabajos respiratorios, agrega Mancilla.

En cada sesión, se hace una rehabilitación cardiopulmonar para mejorar su eficiencia física y disminuir el uso de oxígeno suplementario, hasta el retiro de este tipo de asistencia.

¿Cómo son las terapias?

La funcionaria detalló que el espacio de trabajo se alterna en ocasiones en la clínica y otras veces en el jardín del hospital. "Las terapias se realizan con grupos pequeños de 6 o 7 personas. En este momento son 25 a las que se les da rehabilitación, 15 son trabajadores IMSS y 10 son derechohabientes quienes reciben sesiones de 40 minutos, una vez por semana".

Se utilizan, también, algunos aparatos especializados como Acapella, Triflow, Inspirómetros Incentivos y EZPAP, con los que se fortalecen los pulmones.

"Ni agua podía tomar"

Tres de los pacientes que toman esta rehabilitación son trabajadores del propio IMSS, y aseguran que las sesiones les han ayudado a mejorar su respiración.

María Araceli Hernández Hernández, de 45 años, señaló que las secuelas que presentaba eran tos, mareo por falta de oxigenación y cansancio extremo, "sobre todo al subir escaleras; apenas he llevado a cabo dos sesiones, pero es mucha la mejoría. Le pido a la gente que no cree en esta enfermedad que se cuide y tome sus medidas de seguridad e higiene", señaló.

Edith Mendoza García, de 36 años, indicó que hasta hace un mes "no podía subir escaleras; el cansancio es menor cuando camino, y gracias a los ejercicios, ya me siento mejor. A las personas que no se han contagiado me gustaría pedirles que pongan un poquito de su parte, no solo por ellos, sino por los que sí estamos dispuestos a cuidar de la salud de los demás".

Omar Isaac Vicenteño, de 43 años, presentó covid-19 hace poco más de 45 días; entre las secuelas que le dejó la enfermedad están mareos y fatiga al caminar espacios largos o subir escaleras.

"Ahora, después de las sesiones de rehabilitación ya puedo subir tres pisos; antes ni agua podía tomar, sentía que me ahogaba", dijo.

(djh)