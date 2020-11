¿Cómo celebrará AMLO su cumpleaños número 67?

El presidente Andrés Manuel López Obrador adelantó que mañana será su cumpleaños número 67 y supo que un grupo de simpatizantes planean llevarle serenata a Palacio Nacional, por lo que hizo un llamado a desistir a este festejo para evitar posibles contagios de covid-19.

Al finalizar la conferencia mañanera, López Obrador expresó: "también decir algo, mañana yo voy a cumplir años, voy a cumplir 67 años, estoy bien, gracias al creador, a la naturaleza y a la suerte, que también cuenta y quiero aprovechar para mandar un abrazo a todos"

Recalcó que no hacen falta serenatas ni festejos, ya que la pandemia se mantiene afectando al país.

#EnLaMañanera "Estoy enterado que me quieren mandar mariachis por mi cumpleaños pero, no es necesario, tenemos que cuidarnos por la pandemia; el amor es sincero y así como me quieren yo los quiero" asegura el presidente @lopezobrador_ pic.twitter.com/tcoKZGBY4G — La Silla Rota (@lasillarota) November 12, 2020

Agradeció el gesto de querer festejar su cumpleaños, pues "hay amor sincero y eterno, es un amor recíproco; así como me quieren a mí, los quiero yo y un poquito más todavía".

"Amor con amor se paga, ya qué más amor me van a dar si me están apoyando, me están respaldando estamos juntos llevan a cabo una transformación, que es un ideal, que estamos convirtiendo en realidad, entonces no hace falta, es mejor quedarnos en casa por telepatía mandarnos muchos abrazos y felicitaciones y que estemos mañana aquí informando", afirmó.

Agregó que el viernes por la tarde prevé una comida con toda su familia, para luego viajar el sábado a Tabasco a supervisar la atención a los damnificados por las lluvias de los últimos días

"Yo voy a estar con mi familia, con mi esposa, con mis hijos. Mañana vamos a comer juntos", dijo.

(Luis Ramos)