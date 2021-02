Comisiones de San Lázaro, onerosas e improductivas

No trabajan pero si ejercen recursos millonarios. Según reveló un informe de la Auditoría Superior de la Federación (ASF) 10 comisiones de la Cámara de Diputados ejercieron más de 95 millones de pesos en un año, tiempo durante el cual atendieron menos de una decena de asuntos cada una en promedio.

De acuerdo con el tercer reporte de la Cuenta Pública 2016, elaborado por el órgano auditor, en ese año las 62 comisiones de la Cámara baja ejercieron recursos por 596 millones 970 mil pesos. De ellas, 10 reportaron un gasto total por 95 millones 362 mil pesos para atender menos de una decena de proyectos.

Con la revisión de los registros contables del ejercicio 2016, se detectó adicionalmente que una sola comisión ejerció 18 millones 272 mil pesos para dar trámites a solo 15 asuntos y otra más reportó gastos por 7 millones 211 mil pesos sin haber procesado un solo proyecto.

El informe de la ASF no detalla las comisiones a las que la Cámara de Diputados asignó recursos materiales y financieros sin considerar los asuntos que son atendidos por cada una de ellas; no obstante, La Silla Rota consultó documentos del Servicio de Información para la Estadística Parlamentaria (INFOPAL) correspondientes al año de la cuenta pública en revisión, de acuerdo con el cual algunos órganos legislativos no generaron ni un solo dictamen, ya sea porque no se les turnaron proyectos o porque pidieron prórrogas para atenderlos.

Entre las comisiones menos productivas durante el 2016 se enlistan: Fortalecimiento al Federalismo, Agua Potable y Saneamiento, Asuntos Frontera Norte, Asuntos Frontera Sur-Sureste, Desarrollo Metropolitano, Ganadería, Jurisdiccional, Marina, Pesca, Población y Relaciones Exteriores.

De acuerdo con el sistema de información parlamentaria, entre las comisiones que habrían dictaminado menos de 10 asuntos se encuentran además: Ciencia y Tecnología, Desarrollo Social, Desarrollo Rural, Desarrollo Urbano, Derechos Humanos, Infraestructura, Juventud, Radio y Televisión, Fomento Cooperativo y Economía Social, Protección Civil, Seguridad Pública y Seguridad Social.

Derivado de los contrastes entre recursos ejercidos y asuntos resueltos por las comisiones, la ASF emitió una recomendación a la Cámara del Congreso: “que la Cámara de Diputados concrete las acciones necesarias para fortalecer sus mecanismos de control y supervisión a efecto de que la asignación de recursos humanos, materiales, financieros y telemáticos a las labores que tienen encomendadas las comisiones adscritas a dicho Órgano Legislativo, se realice considerando la proporción de los asuntos legislativos recibidos y atendidos por cada una de ellas”.

Por el contrario, se conoció que nueve comisiones que atendieron más de 100 asuntos ejercieron recursos por 104 millones 294 mil pesos, cifra superior en poco más de ocho millones de pesos a lo erogado por las 10 comisiones más improductivas.

De acuerdo con los reportes de actividad legislativa correspondientes al 2016, consultados por La Silla Rota, las comisiones cuyo gasto se justifica de acuerdo con el nivel de productividad fueron: Gobernación, Justicia, Puntos Constitucionales, Régimen, Reglamento y Prácticas Parlamentarias, y Salud.

Así gastan las comisiones:

De acuerdo con el informe de la Auditoría Superior de la Federación (ASF), de los 596 millones 970 mil pesos ejercidos en 2016 por las 62 comisiones de la Cámara de Diputados el 80.6%, equivalente a 479 millones 824 mil pesos, se destina a “servicios personales”.

Este rubro corresponde a recursos ejercidos por concepto de remuneraciones al personal de confianza, de base sindicalizado y de honorarios que prestó sus servicios en cada una de las comisiones, tales como secretarias, choferes, auxiliares administrativos, asesores y asistentes ejecutivos, entre otros.

Asimismo, se gastaron 113 millones 251 mil pesos (19%) a “servicios generales”, que incluyó entre otros conceptos gastos de telefonía celular (3 millones 966 mil pesos), conservación y mantenimiento menor de inmuebles (17 millones 749 mil pesos), pasajes aéreos (8 millones 520 mil pesos), viáticos en el país y en el extranjero (4 millones 335 mil pesos), así como “servicios funerarios y cementerio” por 198 mil 500 pesos, mismos que se ejercieron sin dar mayor detalle.