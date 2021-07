Comisión Permanente aprueba periodo extra; se salvan del desafuero Toledo y Huerta

La Primera Comisión de la Comisión Permanente del Congreso de la Unión acordó el dictamen que convocará al período extraordinario de la Cámara de Diputados pero no está incluido el desafuero de Saúl Huerta y de Mauricio Toledo, acusados de abuso sexual contra menores y enriquecimiento ilícito, respectivamente.

La presidenta de la comisión, Ana Lilia Rivera, informó que el dictamen contaba con el acuerdo de las fuerzas políticas del Congreso; sin embargo, los legisladores de la oposición negaron eso y afirmaron que en realidad, lo único que había generado acuerdo entre las distintas bancadas legislativas era el tema de los desafueros de los diputados.

La propuesta de dictamen que la comisión aprobó fue presentada por el diputado morenista Ignacio Mier Velasco, coordinador de la bancada de su partido en San Lázaro.

Los legisladores de oposición manifestaron durante el debate del dictamen que si Morena no quería desaforar a los diputados, lo dijeran con claridad pero que no se modificaran las cosas a último minuto con los temas que no son acuerdo de todas las bancadas.





Durante la discusión de las modificaciones al dictamen, diversos legisladores hicieron propuestas de cambios relacionadas con los temas que tratarán en el periodo extraordinario tanto los diputados como los senadores.

Fue ese momento de discusión de los detalles del dictamen el que Damián Zepeda, senador panista, aprovechó para proponer incluir en los desafueros de Huerta y Toledo, lo que inmediatamente encendió las alarmas de los legisladores morenistas que en bloque se opusieron a que se incluyera porque ya se habían discutido los temas de fondo.

La presidenta de la comisión, Ana Lila Rivera, encabezó esta negativa ante la propuesta del legislador blanquiazul a pesar de que aceptó todas las modificaciones que otros legisladores propusieron y recalcó que el dictamen era acuerdo de todas las fuerzas políticas aún cuando en la discusión se comprobaba que no era así.

Finalmente, la votación arrasó por aprobar el dictamen sin los desafueros de los diputados con 12 votos a favor de los legisladores morenistas, priistas y de Movimiento Ciudadano, una abstención de Damián Zepeda y un voto en contra de Alejandra García Morlán (PAN); durante la emisión de su voto, Claudia Pastor (PRI) y Adriana Teissier (PES) pidieron incluir los desafueros.